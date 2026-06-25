Oppo Reno16 serisi küresel pazara çıktı: 200 MP kamera ve IP69K koruması

Çinli Oppo şirketi, yeni nesil akıllı telefonları olan Reno16 ve Reno16 Pro modellerini küresel pazar için resmen tanıttı. Çin'deki çıkışından bir ay sonra duyurulan bu cihazlar, uluslararası kullanıcılar için bir dizi teknik değişiklikle geldi. Özellikle gövdenin yüksek seviyeli IP69K su ve toz koruması ile kompakt ekran boyutu, bu serinin temel ayırt edici özellikleri olarak öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, küresel versiyonların donanım platformu Çin'deki modellerden farklılık gösteriyor. Reno16 Pro modeli, daha güçlü olan Dimensity 9500s yerine MediaTek Dimensity 8550 Super çipine sahip oldu. Temel Reno16 ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemci ile donatıldı. Bellek konusunda Pro versiyonu yalnızca 12/512 GB konfigürasyonunda sunulurken, standart model 8/256 GB ve 8/512 GB varyantlarında satışa çıkacak.

Ekran ve çekim yetenekleri

Her iki akıllı telefon da günümüzde trend haline gelen kompaktlığa vurgu yapıyor. Cihazlar, Full HD+ çözünürlüğü destekleyen 6,32 inç AMOLED ekranla donatılmış. Fark ise şu ki; Reno16 Pro ekranı 144 Hz yenileme hızına sahipken, standart Reno16 modelinde bu değer 120 Hz olarak belirlenmiş. Parmak izi tarayıcısı ekran altına yerleştirilmiş olup optik teknoloji ile çalışıyor.

Kamera tarafında Oppo Reno16 Pro, 200 megapiksellik Samsung S5KHP5 sensörlü ana modülüyle hayran bırakıyor. Buna 3,5 kat optik zum özelliğine sahip 50 MP telefoto lens ve bir adet 50 MP geniş açılı sensör eşlik ediyor. Standart Reno16 ise üç adet 50 megapiksellik sensör setine sahip ve ana modül olarak Sony LYT-600 seçilmiş.

Enerji kapasitesi ve koruma standardı

Akıllı telefonların batarya sistemleri de bölgesel değişikliklere uğradı. Küresel Reno16 Pro, 6700 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile donatıldı. İlginç olan şu ki, Reno16 modelinin Avrupa versiyonu sadece 6000 mAh bataryaya sahip oldu, ancak diğer bölgelerde daha yüksek kapasiteyle satılması bekleniyor. Her iki model de 80 W gücündeki SuperVOOC hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Yeni cihazların en önemli avantajlarından biri IP69K koruma seviyesidir. Bu, akıllı telefonun sadece suya düşmeye değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akışına da dayanabileceği anlamına gelir. Yazılım olarak Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü yüklü.

Oppo Reno16 serisinin Avrupa pazarındaki fiyatları şu şekilde belirlendi:

Reno16 (8/512 GB) — 900 euro;

Reno16 Pro (12/512 GB) — 1100 euro.

Akıllı telefonların açık satışı 3 Temmuz'da başlıyor. Belirtmek gerekir ki, 31 Temmuz'a kadar sipariş veren müşteriler için 100 ile 200 euro arasında indirimler sunuluyor. Özbekistan pazarında bu modellerin resmi distribütörler aracılığıyla biraz daha geç gelmesi bekleniyor.