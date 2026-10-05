İHA'lara karşı kalkan: Petrol altyapısını korumanın beklenmedik yolu (video)

·22·Teknoloji
İHA'lara karşı kalkan: Petrol altyapısını korumanın beklenmedik yolu (video)

Rusya'da stratejik öneme sahip petrol rafinerileri (NQIZ) ve enerji altyapısını insansız hava aracı (İHA/dron) saldırılarından korumak amacıyla özel aerostatların (balonlar) üretimine başlandı.

Hava savunma (HHM) sistemlerinin alçak irtifada uçan küçük dronlara karşı her zaman yüksek verimlilik sağlayamaması ve pahalı füzelerin kullanılmasının ekonomik açıdan yük getirmesi nedeniyle mühendisler, İkinci Dünya Savaşı döneminde yaygın olarak kullanılan «bariyer balonları» sistemini modern teknolojilerle yeniden canlandırmaya karar verdi.

Aerostat savunma sistemi nasıl çalışır?

Bu koruma kalkanı, basit ancak alçak irtifada hareket eden kamikaze dronlar için ciddi bir engel oluşturan fiziksel mekaniğe dayanıyor:

  • Çelik halatlar ve dayanıklı ağlar: Gökyüzüne yükseltilen devasa aerostatlar, birbirine sağlam metal teller, çelik halatlar ve dayanıklı ağlarla bağlanır;

  • Görünmez engel: Hızla tesis sahasına yaklaşan dronlar, alçak irtifada bu halatlara veya ağlara çarparak hedefe ulaşamadan havada patlar veya kanatları hasar görerek yere çakılır;

  • Radar gözetleme imkanı: Modern aerostatlar sadece fiziksel bir engel değil, aynı zamanda özel radar ve optik izleme cihazlarıyla donatılarak, uzaktan gelen alçak uçuşlu hedefleri önceden tespit eden bir erken uyarı sistemi görevi de görebilir.

Neden özellikle aerostatlar?

Askeri ve ekonomik analistler, bu kararın birkaç önemli nedenini vurguluyor:

  • Ekonomik verimlilik: Modern uçaksavar füze sistemleri (örneğin, «Pantsir» veya «Tor») ve bunların füzeleri oldukça pahalıdır; ucuz bir drona karşı milyonlarca dolarlık silah kullanmak büyük maliyet gerektirir. Aerostatlar ise çok daha ucuz ve kesintisiz çalışan bir alternatiftir;

  • Kesintisiz nöbet: Aerostat, haftalarca yakıt harcamadan havada asılı kalabilir ve tesis üzerinde sürekli bir «güvenlik kubbesi» sağlar.

Bu teknolojinin ilk aşamada en çok risk altında olan sınır bölgeleri ve merkezi alanlardaki büyük petrol depoları ile rafinerilerin çevresinde deneme amaçlı konuşlandırılması bekleniyor.

RusyaPetrol RafinerileriİHAAerostatlarSavunma Teknolojisi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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