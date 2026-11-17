Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, Dubai'de Kazak bir çocuk için Kazak halkının kadim geleneklerinden biri olan "tusau-keser" (ilk adım kesme) törenini gerçekleştirdi. Bu geleneğe göre, yeni yürümeye başlayan çocuğun ayaklarına bağlanan ip kesilir. Bu, çocuğun gelecekte cesur ve şanslı adımlar atması için bir iyi dilek sembolü olarak kabul edilir.

İlginç olay, çocuğun kendi tercihiyle başladı. Babası ona Lionel Messi, Gennady Golovkin, Mike Tyson ve Elon Musk gibi ünlü kişilerin fotoğraflarını göstererek kimi seçeceğini sordu. Çocuk ise hiç tereddüt etmeden Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'nun fotoğrafını işaret etti.

Bir süre sonra aile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ronaldinho ile buluşmayı başardı. Futbol efsanesinden oğulları için "tusau-keser" törenini yapmasını rica ettiler. Ronaldinho bu teklifi kabul ederek çocuğun ayak bağlarını kesti.

Çocuğun babası futbolcuya teşekkür ederek, oğlunun da gelecekte Ronaldinho gibi başarılı ve herkes tarafından tanınan bir insan olmasını diledi.