Brezilya milli takımı, oynadığı son hazırlık maçında taraftarlarını farklı bir galibiyetle sevindirdi. Japonya'ya karşı oynanan önceki maçta beklenmedik bir mağlubiyet alan "beş kez şampiyonlar", bu kez Singapur milli takımı karşısında 7-0'lık skorla çok farklı bir galibiyet kutladı.

Vinicius'un hızlı hat-tricki ve gol şovu

Maçın başından itibaren Brezilyalılar inisiyatifi ellerine aldılar. Edinilen bilgiye göre, skor maçın sadece 9. dakikasında Vinicius Junior tarafından açıldı. Sadece altı dakika sonra forvet yine adını tabelaya yazdırdı ve duble yaptı. Henüz 21. dakika dolmadan Vinicius bir sonraki atağı da golle sonuçlandırarak ilk yarıda hat-trick yaptı.

Bundan sonra Brezilyalılar ataklarını kesmediler: