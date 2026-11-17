7 gol: Brezilya utanç verici mağlubiyetin ardından Singapur karşısında moral buldu
Brezilya milli takımı, oynadığı son hazırlık maçında taraftarlarını farklı bir galibiyetle sevindirdi. Japonya'ya karşı oynanan önceki maçta beklenmedik bir mağlubiyet alan "beş kez şampiyonlar", bu kez Singapur milli takımı karşısında 7-0'lık skorla çok farklı bir galibiyet kutladı.
Vinicius'un hızlı hat-tricki ve gol şovu
Maçın başından itibaren Brezilyalılar inisiyatifi ellerine aldılar. Edinilen bilgiye göre, skor maçın sadece 9. dakikasında Vinicius Junior tarafından açıldı. Sadece altı dakika sonra forvet yine adını tabelaya yazdırdı ve duble yaptı. Henüz 21. dakika dolmadan Vinicius bir sonraki atağı da golle sonuçlandırarak ilk yarıda hat-trick yaptı.
Bundan sonra Brezilyalılar ataklarını kesmediler:
31. dakikada genç yetenek Endrick skoru 4-0'a getirdi.
İkinci yarıda ise Estevao (51. dakika) ve Rayyan (65. dakika) kendi hanelerine birer gol yazdırdılar.
74. dakikada Singapurlu savunma oyuncusu Raul Suhaimi topu kendi kalesine göndererek (kendi kalesine gol) maçın 7-0'lık nihai skorunu belirledi.
Maç katılımcıları
FIFA sıralamasındaki yeri
Maç sonucu
Brezilya
6. sıra
7 (Galibiyet)
Singapur
149. sıra
0 (Mağlubiyet)
Maç sonrası bağlam ve kadrolar
Hatırlatmak gerekirse, Brezilya milli takımı kısa bir süre önce, 14 Kasım'da Japonya ile oynadığı hazırlık maçında 2-3 mağlup olmuştu. Bu farklı galibiyet, takımın psikolojik olarak toparlanmasına ve taraftarların güvenini geri kazanmasına yardımcı oldu.
Maçta takımlar şu kadrolarla sahaya çıktı:
Singapur: Mahbud, Hariss (Bukhari, 58), Baharuddin (Chu, 89), Zulkifli (Que, 59), Mahler (Anuar, 70), Ryhan (Teh, 89), Song (Shahin, 71), Nakamura (Mao, 88), Stewart (Akbar, 88), Shahiran (Pereira, 89), Ikhsan Fandi (Tan, 70).
Brezilya: Lucas Perri, Gabriel dos Santos (Vitor Reis, 60), Jonathan Jesus (Arthur Dias, 71), Douglas Santos, Vanderson Scardovelli, Bruno Guimaraes (Marlon Gomes, 61), Rayyan (Andre Luis, 80), Joao Gomes (Allan Elias, 60), Vinicius Junior (Gabriel Bontempo, 60), Estevao (Alison Santana, 70), Endrick.
Sizce Vinicius Junior'ın bu verimli oyunu ve takımın farklı galibiyeti, Brezilya'nın gelecekteki resmi maçlarını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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