iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları

·127·Teknoloji
iPhone 18 Pro ve Pro Max'in güncel fiyatları

Bugün iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları açıklandı. Fiyatlar depolama kapasitesine, kasa rengine ve SIM kart türüne göre değişiklik göstermektedir. E-SIM + E-SIM ve SIM + E-SIM sürümleri için ayrı fiyatlar belirlenmiştir. Açıklanan bilgilere göre, 256 GB depolama alanına sahip iPhone Duo modeli 3199 dolardan, 512 GB modeli ise 3799 dolardan satışa sunulmaktadır.

iPhone Duo fiyatları

• 256 GB: 3199 dolar

• 512 GB: 3799 dolar

E-SIM + E-SIM sürümleri

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dolar

• Glacier: 1549 dolar

• Black: 1549 dolar

• Burgundy: 1549 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 dolar

• 1 TB: 2899 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 dolar

• Silver: 1739 dolar

• Glacier: 1739 dolar

• Burgundy: 1779 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 dolar

• Silver: 2019 dolar

• Glacier: 1999 dolar

• Burgundy: 2059 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dolar

SIM + E-SIM sürümleri

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dolar

• Glacier: 1579 dolar

• Black: 1579 dolar

• Burgundy: 1579 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1859 dolar

• 1 TB: 2799 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 dolar

• Black: 1739 dolar

• Silver: 1739 dolar

• Burgundy: 1769 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 2049 dolar

• Silver: 2079 dolar

• Burgundy: 2059 dolar

• Glacier: 2049 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 dolar

• Burgundy: 2699 dolar

• Glacier: 2999 dolar

• Silver: 2999 dolar

Fiyatlar her gün değişebilir. Bu nedenle, akıllı telefon satın almadan önce güncel fiyatı satıcıdan teyit etmeniz önerilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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