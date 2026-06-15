Rostex, anti-drone sistemlerine yapay zeka teknolojilerini entegre ediyor

·30·Teknoloji
Rostex, anti-drone sistemlerine yapay zeka teknolojilerini entegre ediyor

Modern askeri çatışmalarda insansız hava araçlarının (İHA) rolü hızla artarken, Rusya'nın Rostex devlet şirketi drone karşıtı savunma sistemlerini kökten yenilemeye başladı. Artık bu kompleksler yapay zeka (AI) algoritmaları ile yönetilecek ve bunun savunma sistemlerinin etkinliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

"Rosel" holding uzmanı Natalya Kotlyar, sektördeki temel trendin basit radyo elektronik karıştırma araçlarından (jammer), yapay zeka tarafından yönetilen tek ve merkezi savunma sistemlerine geçiş olduğunu vurguluyor. Bu değişiklik, drone saldırıları sırasında insan faktörünün sınırlılıklarıyla ilgilidir.

Hızlı reaksiyon ve çok aşamalı koruma

Uzmanlara göre, özellikle drone sürüleri (swarm) ile yapılan saldırılarda, insan operatör tüm tehditlere aynı hızda yanıt vermeye yetişememektedir. Yapay zeka ise saniyenin küçük bir diliminde hedefi tespit etme, türünü sınıflandırma ve en uygun imha yöntemini seçme yeteneğine sahiptir. Bu süreçte reaksiyon hızı en kritik faktördür.

Yeni geliştirmeler, aşağıdaki unsurları içeren çok katmanlı bir koruma sistemi oluşturmaya yöneliktir:

  • Elektronik Harp (EH) araçları;
  • Kinetik önleme (doğrudan vurarak düşürme);
  • Fiziksel engeller ve pasif koruma unsurları.
Modern teknolojik tehditler, özellikle fiber optik iletişimle yönetilen dronlar veya Starlink sistemini kullanan araçlar, geleneksel EH araçları için zorluklar yaratmaktadır. Bu nedenle Rostex mühendisleri, bu tür hedefleri tespit etmek için pasif koherent lokasyon yöntemlerini ve onları imha etmek için kinetik araçları kullanmayı önermektedir.

Entegre savunma kalkanı

Proje kapsamında "Rosel" şirketi, hedef tespit ve akıllı entegrasyon araçları geliştirmektedir. Aynı zamanda, Rostex bünyesindeki diğer yapılar doğrudan vuruş yapan kompleksleri tedarik etmektedir. Bunlar arasında ünlü "Pansir" uçaksavar füze sistemleri, SKVP radar istasyonları ile "Sitatel" ve "Zubr" gibi topçu sistemleri yer almaktadır.

Bu teknolojilerin uyumu, dronlara karşı yüksek etkili bir "akıllı kalkan" oluşturulmasına olanak tanır. Ixbt.com verilerine göre, bu tür sistemler sadece askeri tesisleri değil, aynı zamanda kritik sivil altyapıları da çeşitli hava saldırılarından güvenilir bir şekilde koruyabilir.

Özbekistan ve bölgesel güvenlik açısından bakıldığında, drone karşıtı mücadele teknolojilerinin gelişimi stratejik öneme sahiptir. Küresel teknolojik yarış ortamında, yapay zekanın savunma sistemlerine entegrasyonunun yakın gelecekte askeri endüstrinin ayrılmaz bir parçası olacağı şüphesizdir.

RostexDroneYapay ZekaTeknolojiSavunma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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