Lionel Messi Lionel Messi'nin, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile ilişkilerinde kendi haklarını korumak için adımlar attığı bildirildi. Arjantin'in «Clarín» gazetesinin haberine göre, futbolcu bir hukuk ekibiyle anlaştı ve federasyona isminin, görselinin ve yer aldığı video materyallerinin kullanım prosedürlerine ilişkin resmi bir talep hazırlıyor.

Bu süreç, AFA yönetimi etrafındaki mali konularla ilgili yürütülen soruşturmalar ve Messi ile federasyon başkanı Claudio Tapia arasındaki ilişkilerin soğuduğuna dair haberlerin gölgesinde gerçekleşiyor.

Messi, imajının kullanımı konusunda nasıl bir talepte bulunmak istiyor?

«Clarín» gazetesine göre, Messi'nin hazırladığı yasal belgede, isminin, fotoğrafının ve yer aldığı videoların ticari veya reklam amaçlı kullanımının sadece futbolcunun kişisel onayı ile yapılabileceği belirtiliyor.

Ancak belgenin AFA'ya gönderilip gönderilmediği konusunda net bir bilgi yok. Gazetenin kaynakları bu konuda çelişkili bilgiler veriyor: Bazıları yasal ihtarın federasyona ulaştığını söylerken, diğerleri belgenin henüz hazırlandığını ancak resmen gönderilmediğini ifade ediyor.