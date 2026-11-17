Messi AFA'ya karşı harekete geçiyor: İsminin ve görselinin kullanımına kısıtlama talep ediyor
Lionel Messi Lionel Messi'nin, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile ilişkilerinde kendi haklarını korumak için adımlar attığı bildirildi. Arjantin'in «Clarín» gazetesinin haberine göre, futbolcu bir hukuk ekibiyle anlaştı ve federasyona isminin, görselinin ve yer aldığı video materyallerinin kullanım prosedürlerine ilişkin resmi bir talep hazırlıyor.
Bu süreç, AFA yönetimi etrafındaki mali konularla ilgili yürütülen soruşturmalar ve Messi ile federasyon başkanı Claudio Tapia arasındaki ilişkilerin soğuduğuna dair haberlerin gölgesinde gerçekleşiyor.
Messi, imajının kullanımı konusunda nasıl bir talepte bulunmak istiyor?
«Clarín» gazetesine göre, Messi'nin hazırladığı yasal belgede, isminin, fotoğrafının ve yer aldığı videoların ticari veya reklam amaçlı kullanımının sadece futbolcunun kişisel onayı ile yapılabileceği belirtiliyor.
Ancak belgenin AFA'ya gönderilip gönderilmediği konusunda net bir bilgi yok. Gazetenin kaynakları bu konuda çelişkili bilgiler veriyor: Bazıları yasal ihtarın federasyona ulaştığını söylerken, diğerleri belgenin henüz hazırlandığını ancak resmen gönderilmediğini ifade ediyor.
Bu nedenle, Messi'nin talebinin AFA'ya resmen sunulduğunu şu an için doğrulanmış bir gerçek olarak kabul etmemek gerekir.
AFA yönetimi soruşturuluyor
Arjantin Futbol Federasyonu etrafındaki temel konulardan biri, kurumun mali yapısı, fonların dağıtımı ve bu fonların hareketlerinin denetimi ile ilgilidir.
Haberlere göre, soruşturma kapsamında AFA Başkanı Claudio Tapia ve kurumun saymanı Pablo Toviggino'nun faaliyetleri de inceleniyor.
Soruşturmada, yurt dışında kayıtlı bazı şirketler aracılığıyla Arjantin futbol kulüplerine ayrılması gereken büyük miktardaki fonların gerçek lehtarlarının gizlenmiş olabileceğine dair şüpheler bulunuyor.
Şu an için bu durumlarla ilgili nihai bir hukuki sonuç açıklanmadı. Bu nedenle, soruşturmada dile getirilen şüpheleri kanıtlanmış bir ihlal olarak yorumlamak doğru olmaz.
Messi ve AFA yönetimi arasındaki ilişkiler
«Clarín» kaynakları, Messi ile federasyon başkanı Claudio Tapia arasındaki ilişkilerin son dönemde soğuduğunu belirtti.
Ancak futbolcunun yasal bir talep hazırlaması ile mali soruşturmalar arasında doğrudan bir bağlantı olduğu henüz kanıtlanmadı. Messi'nin bu adımı atma nedenine ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.
Şu an itibarıyla ne Lionel Messi ne de Claudio Tapia konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaptı.
Sonuç olarak, şu an bilinen temel durum, Messi'nin isminin ve imajının ticari kullanım prosedürlerini yasal olarak netleştirmeye çalıştığına dair haberlerdir. Yasal belgenin resmen gönderilip gönderilmediği ve AFA'nın buna vereceği yanıt ise henüz belirsizliğini koruyor.
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