iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste

·113·Teknoloji
iPhone 18 Pro Max fiyatları güncellendi: tam liste

28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları açıklandı. Fiyatlar depolama kapasitesi, kasa rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda, sadece E-SIM destekli versiyonlar ile fiziksel SIM ve E-SIM destekli versiyonların fiyatları yer almaktadır.

iPhone Duo fiyatları

• 256 GB: 3099 dolar

• 512 GB: 3599 dolar

E-SIM + E-SIM versiyonları

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1539 dolar

• Glacier: 1549 dolar

• Black: 1539 dolar

• Burgundy: 1549 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1819 dolar

• 1 TB: 2899 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Black: 1729 dolar

• Silver: 1739 dolar

• Glacier: 1739 dolar

• Burgundy: 1779 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1949 dolar

• Silver: 1979 dolar

• Glacier: 1979 dolar

• Burgundy: 1999 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dolar

SIM + E-SIM versiyonları

iPhone 18 Pro, 256 GB:

• Silver: 1549 dolar

• Glacier: 1589 dolar

• Black: 1569 dolar

• Burgundy: 1569 dolar

iPhone 18 Pro:

• 512 GB: 1849 dolar

• 1 TB: 2799 dolar

iPhone 18 Pro Max, 256 GB:

• Glacier: 1749 dolar

• Black: 1739 dolar

• Silver: 1739 dolar

• Burgundy: 1769 dolar

iPhone 18 Pro Max, 512 GB:

• Black: 1999 dolar

• Silver: 2029 dolar

• Burgundy: 1999 dolar

• Glacier: 2029 dolar

iPhone 18 Pro Max, 1 TB:

• Black: 2679 dolar

• Burgundy: 2699 dolar

• Glacier: 2999 dolar

• Silver: 2999 dolar

Belirtilen fiyatlar 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebileceğinden, satın almadan önce güncel fiyatı kontrol etmeniz önerilir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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