Brezilya futbolunun efsanelerinden biri olan Romario, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelottihakkındaki memnuniyetsizliğini bir kez daha açıkça dile getirdi. Eski golcü, İtalyan teknik adamı takımın oyununa hiçbir yenilik katmamakla suçlayarak istifaya çağırdı. Ona göre Brezilya Milli Takımı, çok daha iyi bir teknik direktör yönetiminde oynayabilir.

Romario'nun bu açıklaması sadece bir eleştiri değil. Milli takımın kaderine kayıtsız kalmadığını vurgulayan eski futbolcu, kendi itibarını ve kamuoyu nezdindeki sesini kullanarak fikir beyan etme hakkına sahip olduğunu belirtti.

«İstifa edin!» — Romario, Ancelotti'ye seslendi

Romario, sosyal medyada yayınladığı tepkisinde Ancelotti'nin eleştirilere verdiği yanıta karşılık verdi.

«Buna cevaben şunu söylemek istiyorum: Evet, gerçekten çok konuşuyorum çünkü milli takımımız benim için önemli. Kendi fikrimi belirtme hakkım var. Bir itibarım ve bir sesim var.