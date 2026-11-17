Romario'dan Ancelotti'ye sert talep: «Brezilya'ya sizden daha iyi bir teknik direktör buluruz!»
Brezilya futbolunun efsanelerinden biri olan Romario, milli takım teknik direktörü Carlo Ancelottihakkındaki memnuniyetsizliğini bir kez daha açıkça dile getirdi. Eski golcü, İtalyan teknik adamı takımın oyununa hiçbir yenilik katmamakla suçlayarak istifaya çağırdı. Ona göre Brezilya Milli Takımı, çok daha iyi bir teknik direktör yönetiminde oynayabilir.
Romario'nun bu açıklaması sadece bir eleştiri değil. Milli takımın kaderine kayıtsız kalmadığını vurgulayan eski futbolcu, kendi itibarını ve kamuoyu nezdindeki sesini kullanarak fikir beyan etme hakkına sahip olduğunu belirtti.
«İstifa edin!» — Romario, Ancelotti'ye seslendi
Romario, sosyal medyada yayınladığı tepkisinde Ancelotti'nin eleştirilere verdiği yanıta karşılık verdi.
«Buna cevaben şunu söylemek istiyorum: Evet, gerçekten çok konuşuyorum çünkü milli takımımız benim için önemli. Kendi fikrimi belirtme hakkım var. Bir itibarım ve bir sesim var.
Ancelotti'nin işine gelince; takımın oyununa hiçbir yenilik getirmedi. Bir kez daha söylüyorum: İstifa edin! Sizin yerinize sizden daha iyi çalışacak başka bir teknik direktör atayacağız» dedi Brezilyalı eski futbolcu.
Böylece Romario eleştirilerini daha da sertleştirerek, milli takım yönetiminin teknik direktör konusunu yeniden değerlendirmesi gerektiğine dair açık bir sinyal verdi.
Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına ne zaman geçti?
Carlo Ancelotti, 2025 yılında Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atandı. İtalyan teknik adam ile yapılan sözleşmenin Temmuz 2030'un sonuna kadar geçerli olması kararlaştırıldı.
Onun atanması, Brezilya Milli Takımı çevresinde büyük beklentiler yaratmıştı. Ancak Romario'nun son açıklaması, takımın oyunu ve teknik direktörün performansı hakkındaki eleştirilerin hala devam ettiğini gösteriyor.
Brezilya futbolunda teknik direktör tartışması büyüyor
Romario, Brezilya futbol tarihinin en ünlü golcülerinden biridir. Milli takım hakkındaki sert görüşlerinin kamuoyunun dikkatini çekmesi doğaldır.
Ancak şimdilik bu açıklama, Ancelotti'nin istifa edeceği veya sözleşmesinin feshedileceği anlamına gelen resmi bir karar değildir. İtalyan teknik adamın geleceği hakkında alınmış nihai bir karar bilgisi bulunmuyor.
Bununla birlikte, Romario'nun talepleri Brezilya Milli Takımı çevresindeki tartışmaları daha da alevlendirebilir. Şimdi asıl soru şu: Ancelotti, eleştirilere sahadaki sonuçlarla yanıt verebilecek mi?
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