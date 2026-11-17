Hindistan'da ailesinin diğer üyelerinden görünüşüyle keskin bir şekilde ayrılan bir bebek, internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Beyaz teni ve sarı saçlarıyla dikkat çeken çocuğun videosu sosyal medyada hızla yayılarak çeşitli tartışmalara yol açıyor.

Yayılan videoda Hintli bir kadının oğlunu yıkadığı görülüyor. Görüntüleri izleyen kullanıcılar bebeğin sıra dışı görünüşüne şaşkınlıklarını dile getirdi. Özellikle bembeyaz teni ve açık renkli saçları birçok kişinin dikkatini çekti.

Yerel halk arasında ise çocuğa yönelik farklı görüşler ortaya çıktı. Bazıları onun dış görünüşünü sıra dışı bir olay olarak değerlendirerek, onu 'yeryüzüne inmiş bir tanrı' olarak adlandırıyor.

Videonun altındaki yorumlarda da kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ancak çocuğun dış görünüşüyle ilgili durumun kesin nedenleri hakkında henüz güvenilir bir bilgi verilmedi.

Uzmanlar bebeklerin ten ve saç renginin kalıtsal faktörlere bağlı olduğunu, bazı genetik özelliklerin ailenin diğer üyelerinde belirgin bir şekilde ortaya çıkmayabileceğini belirtiyor. Bu nedenle sadece videoya bakarak çocuğun kökeni veya sağlığı hakkında sonuca varmak doğru değildir.