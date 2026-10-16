Çin polisi Fuxi robotlarını göreve almaya hazırlanıyor (video)

Çin kolluk kuvvetleri, kamu güvenliğini sağlamak ve toplumsal olaylarla mücadele etmek için en son teknolojileri kullanmaya devam ediyor. Ülkede, özel cop ve koruma kalkanı ile donatılmış yeni nesil robot polislerin testlerine başlandı.

Japon Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, insansı (humanoid) bu robotlar, halka açık alanlarda düzeni sağlama ve fiziksel müdahale becerilerini geliştiriyor.

«Fuxi» humanoidleri neler yapabiliyor?

Test sürecine katılan «Fuxi» serisi robotların temel işlevsel yetenekleri açıklandı:

Devriye ve şüpheli şahıs kontrolü: Robotlar, sokaklarda ve kalabalık alanlarda bağımsız olarak devriye geziyor; yüz tanıma ve AI kameraları sayesinde şüpheli şahısları anında tespit edebiliyor;

Fiziksel müdahale ve engelleme: Ellerine kauçuk cop ve polis kalkanı takılan bu androidler, suçlulara müdahale etme, direnenleri kalkanla uzaklaştırma ve kalabalık baskısını engelleme hareketlerini gerçekleştirebiliyor;

Silahlı kuvvetlerle entegrasyon: Şu anda bu makineler saha ve eğitim test aşamasında bulunuyor.

İnsan ve makine birlikte görev yapacak

Gelecek planlarına göre, «Fuxi» robotları geleneksel polis memurlarının yerini tamamen almayacak, aksine onların doğrudan ortağı haline gelecek:

Ortak operasyonel gruplar: Gelecekte robotların, silahlı polis memurlarıyla birlikte görev yapması ve ağır durumlarda ön saflarda yer alması planlanıyor;

Risklerin minimize edilmesi: Bu yaklaşım, silahlı çatışmalar veya toplumsal olaylar sırasında polis memurlarının hayatına ve sağlığına yönelik tehditleri ciddi oranda azaltmayı hedefliyor.

Çin'in bu deneyimi, geleceğin şehirlerinde güvenlik konseptinin tamamen robotik ve AI kontrolüne geçebileceğinin bir göstergesidir.