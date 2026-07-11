İnsansı robotlar ilk kez karmaşık bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi

Tıp alanında önemli bir bilimsel başarı kaydedildi. İlk kez iki insansı robot, canlı bir varlık üzerinde safra kesesi alma ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Bilim insanları, bu sonucun yakın gelecekte insanlar üzerinde klinik deneylere başlama yolundaki en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguluyor.

Bu yenilikçi ameliyatlar, ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi (San Diego) mühendisleri ve cerrahları tarafından domuzlar üzerinde gerçekleştirildi. Bilimsel çalışmanın sonuçları 8 Temmuz'da prestijli Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırma kapsamındaki ilk ameliyat, bir insansı robot tarafından deneyimli bir cerrahın gözetimi ve desteğiyle gerçekleştirildi. İkinci ameliyatta ise iki insansı robot iş birliği içinde hareket ederek safra kesesi alma işlemini bağımsız bir şekilde tamamladı. Üniversitenin verilerine göre, bu başarılı deneyler teknolojinin insanlar üzerinde test edilmesinden önceki en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kaliforniya Üniversitesi Gelecek Cerrahisi Merkezi geçici direktörü Dr. Ryan Broderick, bu deneyin robotların cerrahide etkili bir şekilde çalışabileceğini pratikte kanıtladığını söyledi.

ABC kanalına verdiği röportajda, "Konsepti pratikte test etme açısından bakıldığında, her şey beklendiği gibi çalıştı" dedi.

Uzmanlar, bu insansı robotların günümüzde birçok hastanede kullanılan geleneksel robotik cerrahi sistemlerinden bir dizi yönüyle farklı olduğunu belirtiyor. İnsansı bir yapıya sahip olup baş ve kollarla donatılmış durumdalar. En önemlisi, ameliyathanede çok az yer kaplıyorlar. Araştırmacılar robotlara hatta «Surgie» (cerrah robot) lakabını bile taktılar.

Dr. Ryan Broderick, yeni robotların temel avantajlarından birinin tam olarak kompakt yapıları olduğunu vurguluyor.

"Geleneksel robotik ameliyatlarda karşılaşılan alan darlığı burada neredeyse hiç yaşanmıyor. Robot, insana benzer bir yardımcı olarak hastanın yanında yer alıyor ve laparoskopik ameliyatlarda alıştığımız ortama çok iyi uyum sağlıyor" dedi.

Bilim insanlarına göre, tam da bu kompakt tasarım, gelecekte insansı robotların farklı koşullarda etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Örneğin, büyük tıp merkezlerinden uzak bölgelerde, küçük ameliyathanelerde, deniz gemilerinde veya kırsal sağlık kurumlarında bile bu tür robotlar ameliyatları gerçekleştirebilir.

Kaliforniya Üniversitesi kolorektal cerrahı Dr. Shangley Liu, bu teknolojinin tıbbi hizmetlerin kapsamını daha da genişletme imkanı sunduğunu belirtiyor.

"Bu cihazın bir gemide, uzak bir köyde veya büyük şehirlerden uzakta bulunan küçük ameliyathanelerde de kullanılabileceğini hayal etmek zor değil. Bu, tıbbi hizmetlere erişim imkanını önemli ölçüde genişletecektir" dedi.

Araştırmacılar, bu teknolojinin gelecekte hastanelerdeki sağlık personeli eksikliği sorununu kısmen çözmeye de yardımcı olabileceğini söylüyor. Robotlar, cerrahlara ve tıbbi ekiplere destek vererek daha fazla ameliyat gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Kaliforniya Üniversitesi profesörü Michael Yip, deneyin insansı robotların gerçek ameliyatları yapmaya muktedir olduğunu kanıtladığı görüşünde.

"Bence insansı robotların ameliyathanede gerçek cerrahi işlemleri yapabildiğini gösterdik. Gelecekte bu tür teknolojiler insan hayatını kurtarmaya hizmet edebilir" dedi.

Uzmanlar bu sonucu, robotik tıp gelişimindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Eğer sonraki araştırmalar da başarıyla sonuçlanırsa, insansı robotların katılımıyla insanlar üzerinde gerçekleştirilecek ilk klinik deneyler de çok uzak olmayabilir.