Tesla tarihinde yeni bir sayfa: Model S ve Model X hattı Optimus robotları için boşaltıldı

Elektrikli ulaşım dünyasında gerçek bir devrim yaratan Tesla, en popüler modellerinden vazgeçmeye ve geleceğe doğru cesur bir adım atmaya karar verdi. Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında on yıldan fazla bir süredir amiral gemisi olarak üretilen Model S ve Model X elektrikli araçlarının montaj hattı tamamen söküldü. Bu gelişme, şirket verilerine dayanan Ixbt.com tarafından bildirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket, bu süreci yansıtan videoyu "Bir dönemin sonu" başlıklı sembolik bir başlıkla yayınladı. Ağır iş makineleri yardımıyla beton temeller, robotik manipülatörler ve konveyör sistemleri sadece 46 gün içinde yıkıldı. Artık bu devasa alan, Tesla'nın bir sonraki büyük projesi olan Optimus insansı robotlarının üretimi için yeniden donatılacak.

Model S ve Model X: Onurlu bir emeklilik

Tesla CEO'su Elon Musk bu kararı "onurlu bir emeklilik" olarak nitelendirdi. 2012 yılında piyasaya sürülen Model S, elektrikli araçların içten yanmalı motorlu premium sedanlarla rahatlıkla rekabet edebileceğini kanıtlamıştı. Daha sonra ona katılan Model X crossover ise kendine has kapılarıyla markanın en bilinen sembollerinden biri haline geldi.

Ancak son yıllarda bu pahalı modellerin satışları, nispeten daha uygun fiyatlı olan Model 3 ve Model Y'nin gölgesinde önemli ölçüde düştü. Günümüzde şirket gelirinin büyük kısmını tam da bu bütçe dostu modeller sağlıyor. Bu nedenle Tesla, kaynaklarını daha umut verici ve yüksek teknoloji odaklı alanlara yönlendirmeye karar verdi.

Optimus robotları çağı başlıyor

Tesla'nın planına göre, yenilenen alanda üçüncü nesil Optimus robotlarının seri üretimine bu yılın Temmuz veya Ağustos aylarında başlanması bekleniyor. Şu anda bu robotlar küçük partiler halinde üretilse de şirket, üretim hacmini kısa sürede artırmayı hedefliyor. 2026 yılı sonuna kadar Optimus üretim kapasitesinin yıllık on binlerce, hatta yüz binlerce adede ulaşması mümkün.

Elon Musk, Optimus projesini Tesla tarihindeki en önemli girişim olarak görüyor. Ona göre, uzun vadede insansı robotlar şirkete otomotiv sektöründen daha fazla kâr getirebilir ve dünyanın en yaygın ürünü haline gelebilir. Bu robotların sadece fabrikalarda değil, günlük hayatta da insanlara yardımcı olması öngörülüyor.

Gelecekte Tesla, Teksas'taki Giga Texas fabrikasında daha büyük bir üretim kompleksi kurmayı planlıyor. Burada yıllık milyonlarca robotun üretilmesi tahmin ediliyor. Böylece, bir zamanlar dünyaya elektrikli araçları öğreten fabrika hatları, artık insanlığı robotlaşma çağına taşıyan ana merkez haline geliyor.