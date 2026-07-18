İnsansı robotların savaşı: Agility Robotics, Tesla fabrikasının yakınında yeni bir merkez açtı

Robotik dünyasında rekabet yeni bir aşamaya geçiyor. Agility Robotics, Kaliforniya'nın Fremont şehrinde insansı robotlarını eğitmek ve test etmek için 60.000 fit karelik devasa bir tesis açtı. Dikkat çekici olan ise bu tesisin, Tesla'nın Optimus robotlarını üretmeyi planladığı fabrikadan sadece birkaç kilometre uzakta bulunması. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Elon Musk, Optimus projesinin şirketin tarihindeki en büyük ürün olacağını öngörürken, Agility Robotics halihazırda gerçek gelir getiren bir ürüne sahip. Şirketin Digit adlı robotu, bugün Amazon, GXO ve Toyota gibi devlerin depolarında taşıma ve lojistik süreçlerinde başarıyla kullanılıyor. TechCrunch'a göre şirket, halihazırda 300 milyon dolarlık bir sözleşme portföyüne ulaşmış durumda.

Pratik deneyim ve güvenlik konuları

Agility Robotics CEO'su Peggy Johnson'a göre, Tesla gibi bir rakibin yakınlarda olması sektörün gelişimi için olumlu bir durum. Johnson, Agility'nin ticarileşme aşamasını çoktan geçtiğini ve robotların endüstriyel tesislerin IT-altyapısına entegrasyonu ile güvenlik standartlarına uyum sağlama konusunda büyük bir deneyim kazandığını vurguluyor.

Şirketin kurucularından Damion Shelton, robotikte AI'nın rolünden bahsederken güvenlik konularına özellikle dikkat çekti. Shelton'a göre, robotların hareket güvenliği ve fren sistemleri gibi kritik fonksiyonları, üretken yapay zeka (AI) kontrolünde olmamalıdır. Shelton, "Güvenlik konularında AI gibi 'yaratıcı' olmanıza gerek yok, bu sistemlerin katı algoritmalar temelinde çalışması gerekir" diyor.

Yapay zeka ve gelecek perspektifleri

Buna rağmen Agility Robotics, üretken yapay zeka yeteneklerini robotları geniş ölçekte programlamak için kullanıyor. Robotların gerçekleştirebileceği görev yelpazesi çok geniş, ancak her birini manuel olarak programlayacak yeterli mühendis bulunmuyor. ChatGPT gibi teknolojilere dayalı AI modelleri tam da bu sorunu çözerek, robotların yeni becerileri daha hızlı öğrenmesini sağlıyor.

Bugün Agility Robotics şu başarılarıyla övünüyor:

GXO lojistik merkezinde Digit robotları 100.000'den fazla koli taşıdı;

Şirket, bu yıl borsaya açılan ilk insansı robot üreticisi olmayı planlıyor;

Amazon ve Toyota gibi küresel markalarla ortaklıklar kuruldu.

Gelişmekte olan pazarlar için bu tür teknolojiler şimdilik uzak bir gelecek gibi görünse de, küresel lojistik zincirinin otomasyonunun gelecekte depo yönetimi ve üretim standartlarını tamamen değiştireceği şüphesizdir. Agility Robotics ile Tesla arasındaki bu rekabet, robotların günlük hayatımıza girişini daha da hızlandıracaktır.