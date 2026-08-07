BYD insansı robotlarını ilk kez halka tanıtacak

Çinli elektrikli araç üreticisi devi BYD ağustos ayında ilk insansı robotlarını kamuoyuna tanıtacak. Gösterim, şirketin Di Space sergi merkezinde gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler robotların yeteneklerini yakından gözlemleyebilecek ve onlarla iletişim kurabilecek.

İlk olarak bu robotlar BYD'nin kendi üretim tesislerinde test edilecek. Robotların parça taşıma, otomobil montajına yardımcı olma, ürün kalitesini denetleme ve iç lojistik operasyonlarını otomatikleştirme gibi görevleri yerine getirmesi planlanıyor. Şirket bu sayede yapay zekâ ve robotik çözümlerini gerçek üretim koşullarında test etmeyi amaçlıyor.

Uzmanlara göre insansı robotlar uygulamada verimliliklerini kanıtlarsa kullanım alanları önemli ölçüde genişleyebilir. Gelecekte bu robotların depolarda, hastanelerde, otellerde, alışveriş merkezlerinde, inşaat sahalarında ve ev işlerinde kullanılması planlanıyor.

Son yıllarda Tesla, Figure AI ve Unitree gibi şirketler de insansı robotlar üzerinde aktif olarak çalışıyor. BYD'nin bu projesinin, şirketin elektrikli araçların yanı sıra yapay zekâ ve robotik alanındaki rekabetini daha da güçlendirmesi bekleniyor.