Google Pay ödeme hizmeti Özbekistan'da kullanıma sunuldu
Özbekistan'da Google Pay elektronik ödeme hizmeti kullanıma sunuldu. Bu gelişme, 19 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenen bir etkinlikte Google Cloud temsilcisi Marcin Krasuski tarafından duyuruldu.
Hizmeti Özbekistan'da başlatma çalışmaları, kişisel verilerin saklanmasına ilişkin mevzuatta yapılan değişikliklerin ardından hız kazandı. Söz konusu değişiklikler, belirli kişisel verilerin yurt dışında işlenmesine izin veren yasal temelleri oluşturmayı amaçlıyor.
Hatırlatmak gerekirse, Mart 2026'da Özbekistan'da bazı kişisel verilerin yurt dışında işlenmesine izin veren bir yasa imzalanmıştı. Bu değişikliklerin ardından Google Pay hizmetini başlatma çalışmaları hızlandırıldı.
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