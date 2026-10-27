Apple Pay ve Google Pay ile ödeme imkanı geldi

·48·Teknoloji
Apple Pay ve Google Pay ile ödeme imkanı geldi

Özbekistan'da 27 Ekim tarihinde kullanıcılar için banka kartlarını Apple Pay ve Google Pay ödeme hizmetlerine bağlama imkanı açıldı.

Apple Wallet uygulamasında 8 yerel banka ve fintech hizmetinin listesi göründü. Bunlar arasında Uzum, Kapitalbank, Özbekistan Milli Bankası ve TBC Bank yer alıyor. Kullanıcılar bu hizmetlere ait kartlarını dijital cüzdanlarına ekleyebilirler.

Google şirketi, Google Pay hizmetinin Özbekistan'da başlatıldığını 19 Ekim'de duyurmuştu. Ancak yerel banka kartlarını hizmete bağlama imkanı 27 Ekim'den itibaren başladı.

Google Wallet, Android akıllı telefonlar ve uyumlu akıllı saatler aracılığıyla temassız ödeme yapma imkanı da sağlıyor. Ayrıca biletleri, ulaşım kartlarını ve diğer dijital belgeleri saklamak da mümkün. Bazı özelliklerin çalışması cihaz ve desteklenen hizmetlere bağlıdır.

Apple PayGoogle PayÖzbekistan Bankacılık SistemiDijital ÖdemelerFinansal Teknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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