Özbekistan'da beklenen devrim: Apple Pay ve Google Pay resmen kullanıma sunuldu (video)

·9·Teknoloji
Özbekistan'da beklenen devrim: Apple Pay ve Google Pay resmen kullanıma sunuldu (video)

Özbekistan'ın finans ve fintech piyasasında yıllardır beklenen tarihi gelişme yaşandı: ülkede dünya çapındaki büyük temassız ödeme hizmetleri — Apple Pay ve Google Pay resmen faaliyete başladı.

Artık Özbekistanlı kullanıcılar, yerel ticari bankalar tarafından verilen kartlarını Apple Wallet ve Google Wallet dijital cüzdanlarına ekleyerek mağazalarda, restoranlarda, süpermarketlerde ve toplu taşımada ödemelerini doğrudan iPhone, Apple Watch ve NFC özellikli Android akıllı telefon ve saatleri ile anında gerçekleştirebilirler.

Ödeme koşulları ve kısıtlamalar: Humo ve Uzcard ne zaman eklenecek?

Hizmetin kullanımıyla ilgili şu an için aşağıdaki önemli hususlar ve kısıtlamalar geçerlidir:

  • Desteklenen uluslararası sistemler: Mevcut aşamada temassız cüzdanlara yalnızca uluslararası ödeme sistemleri olan — Visa ve Mastercard kartlarını ekleme imkanı bulunmaktadır;

  • Ulusal kartların durumu: Yerel Humo ve Uzcard kartları şu an için listelere dahil edilmemiştir;

  • Bankaların imkanları: Apple, bazı ticari bankaların her iki kart türünü de desteklemeyebileceğini, sistem geliştikçe listenin sürekli genişletileceğini belirtmiştir;

  • Android cihazlar için gereksinim: Android işletim sisteminde Google Wallet üzerinden temassız ödeme yapabilmek için akıllı telefonda mutlaka NFC (Near Field Communication) çipi bulunması şarttır.

Hangi bankaların kartları eklenebilir?

27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla, Özbekistan'daki10 banka bu hizmetleri uygulamaya koydu (7 bankada her iki hizmet de aynı şekilde çalışıyor, toplam 8 banka Apple Pay'e, 9 banka ise Google Pay'e bağlı):

  • Her iki hizmette de tam çalışan (Visa ve Mastercard) bankalar: Oriyent Finans bank, O‘zmilliybank, Kapitalbank, Ipak Yo‘li banki, TBC Bank ve Octobank;

  • Kısmi destekleyen bankalar:

    • Uzum Bank: Hem Apple Pay hem de Google Pay sisteminde sadece Visa kartları eklenebilir;

    • Hamkorbank: Sadece Apple Pay sisteminde ve sadece Visa kartlarını kabul eder;

    • Aloqabank: Sadece Google Pay sisteminde Visa ve Mastercard kartları ile çalışır;

    • AVO Bank: Sadece Google Pay üzerinden Mastercard kartlarını destekler.

Apple Pay ve Google Pay destekleyen bankalar kaydı

(27 Ekim 2026 tarihi itibarıyla)

No

Banka adı

Apple Pay (Visa)

Apple Pay (Mastercard)

Google Pay (Visa)

Google Pay (Mastercard)

1

Oriyent Finans bank

2

O‘zmilliybank (NBU)

3

Kapitalbank

4

Ipak Yo‘li banki

5

TBC Bank

6

Octobank

7

Uzum Bank

8

Hamkorbank

9

Aloqabank

10

AVO Bank

Apple PayGoogle PayFintechBankacılıkTeknoloji
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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