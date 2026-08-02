Çin Yazılımlı Akıllı Telefonlarda Google Pay Çalışmaz Oldu

Google Play Services'in 26.28 sürümünün çıkmasının ardından, Çin pazarı için üretilen yazılımlarla çalışan akıllı telefon sahipleri, Google Wallet üzerinden temassız ödeme yapamadıkları konusunda kitleler halinde şikayette bulunuyorlar. Notebookcheck'in haberine göre, bu ciddi arıza özellikle Xiaomi, Vivo, Oppo ve OnePlus gibi popüler markaların iç pazara yönelik cihazlarında görülüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanlar ve gazeteciler tarafından yapılan inceleme sırasında sorun onaylandı. Özellikle China ROM yüklü Vivo X200 Ultra akıllı telefonda da Google Play Services güncellendikten sonra NFC ile ödeme yapma imkanı kayboldu. İlginç olan şu ki, Google Wallet uygulamasının kendisinde tüm banka kartları hiçbir hata mesajı olmaksızın normal şekilde görünmeye devam ediyor.

Sistemsel Kısıtlamalar ve Sorunun Nedenleri

XDA forum geliştiricileri tarafından yapılan ek analiz sürecinde Google Play Services log kayıtları incelendi. Tespit edildiğine göre sistem, cihazı "CN SKU" yani Çin için üretilmiş versiyon olarak algıladığı anda ödemelerden sorumlu olan Tap-and-Pay hizmetini otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Bu durumun kasıtlı bir kısıtlama olabileceğini gösterse de, şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Günümüz itibarıyla bu sorun dünyanın farklı köşelerindeki kullanıcıları kapsadı. Özellikle Çin'in yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Brezilya'dan da şikayetler gelmeye devam ediyor. Arıza; Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro ve Xiaomi 17 Ultra gibi bir dizi amiral gemisi modelde tespit edildi.

Sorunu Çözme Yolları

Uzmanlar ve ileri düzey kullanıcılar şimdilik durumdan çıkış için geçici çözümler öneriyorlar. Onlara göre aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

ADB komut satırı yardımıyla Google Play Services'i önceki kararlı sürümüne geri döndürmek

Curve Pay gibi alternatif ödeme sistemlerine ve hizmetlerine başvurmak

Ancak bu geçici çözümlerin hiçbirisi tam anlamıyla yeterli sayılmaz ve tüm sıradan kullanıcılar için uygun değildir. Şu anda bu durumun beklenmeyen bir yazılım hatası mı yoksa Google'ın gerçekten de Çin yazılımlı cihazlarda NFC ödemelerini kısıtlamaya mı başladığı belirsizliğini koruyor.