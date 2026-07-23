Google yapay zekaya yatırılan milyarları doğruluyor: Bulut teknolojileri geliri hızla arttı

Alphabet holdingi (Google markasının sahibi), yatırımcıların yapay zeka (AI) teknolojilerine harcanan devasa bütçeler konusundaki endişelerine yanıt verdi. Şirketin son mali raporu, Google Cloud işinin kurumsal müşteriler tarafından AI çözümlerinin yaygın şekilde benimsenmesiyle benzeri görülmemiş bir büyüme sergilediğini gösteriyor. Bu durum, şirketin pahalı çipler ve veri merkezlerine yaptığı yatırımların karşılığını vermeye başladığının bir kanıtıdır. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Google Cloud biriminin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, sadece bir önceki çeyrekteki yüzde 63'lük büyümeyi geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Wall Street analistlerinin 22,46 milyar dolarlık tahminlerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Alphabet yönetimi bu başarıyı, kurumsal AI altyapısına olan talebin artmasıyla açıklıyor.

Mali göstergeler ve rekor düzeyde kâr

Şirketin genel mali durumu da şaşırtıcı derecede iyileşti. Alphabet'in toplam geliri geçen yıla göre yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara ulaştı. En dikkat çekici nokta ise net kârın geçen yılki 28,1 milyar dolardan 112,1 milyar dolara yükselmesi oldu. Google harcamalarını artırmaya devam etse de, gelirin bu hızla büyümesi yatırımcıları rahatlatıyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan görüşmede yapay zekanın şirketin tüm iş kollarını yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Pichai'ye göre, Google Services birimi de yüzde 15'lik bir büyümeyle 94,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, geleneksel arama ve reklamcılık işinin de AI entegrasyonu sayesinde istikrarlı kaldığını gösteriyor.

Gemini kullanıcı sayısı ve gelecek planları

Şirketin Gemini adlı AI sohbet robotu da popülerliğini artırmaya devam ediyor. Şu anda uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 950 milyona ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025'in dördüncü çeyreğinde bu rakam 750 milyon civarındaydı. Kullanıcı tabanının bu denli hızlı genişlemesi, AI teknolojilerinin Google ekosisteminde merkezi bir yer edindiğini gösteriyor.

Buna rağmen Alphabet, harcamaları kısma niyetinde değil. Şirketin veri merkezleri inşa etme, çip satın alma ve altyapıyı genişletmeye yönelik sermaye harcamalarının bu yılın sonunda 180-190 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Analistlerin bu yatırımların ne zaman tam olarak geri döneceğine dair sorusuna Sundar Pichai güvenle yanıt verdi.

Pichai, hesaplama gücüne yapılan yatırımların 2027 yılına kadar en yüksek verimi sağlayacağını belirtti. "Uzun vadeli sözleşmeler ve güçlü bir talep görüyoruz. Mevcut dinamikler bir yıl öncesine göre çok daha sağlıklı görünüyor, bu da bize yatırımları sürdürme konusunda güven veriyor" diye ekledi. Google Cloud hizmetleri için henüz tamamlanmamış sipariş portföyü ise 514 milyar dolara ulaştı ve bu, gelecekteki istikrarlı gelir kaynağı olarak görülüyor.