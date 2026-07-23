Google yapay zekaya yatırılan milyarları doğruluyor: Bulut teknolojileri geliri hızla arttı

·48·Teknoloji
Google yapay zekaya yatırılan milyarları doğruluyor: Bulut teknolojileri geliri hızla arttı

Alphabet holdingi (Google markasının sahibi), yatırımcıların yapay zeka (AI) teknolojilerine harcanan devasa bütçeler konusundaki endişelerine yanıt verdi. Şirketin son mali raporu, Google Cloud işinin kurumsal müşteriler tarafından AI çözümlerinin yaygın şekilde benimsenmesiyle benzeri görülmemiş bir büyüme sergilediğini gösteriyor. Bu durum, şirketin pahalı çipler ve veri merkezlerine yaptığı yatırımların karşılığını vermeye başladığının bir kanıtıdır. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Google Cloud biriminin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 24,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, sadece bir önceki çeyrekteki yüzde 63'lük büyümeyi geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda Wall Street analistlerinin 22,46 milyar dolarlık tahminlerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Alphabet yönetimi bu başarıyı, kurumsal AI altyapısına olan talebin artmasıyla açıklıyor.

Mali göstergeler ve rekor düzeyde kâr

Şirketin genel mali durumu da şaşırtıcı derecede iyileşti. Alphabet'in toplam geliri geçen yıla göre yüzde 24 artarak 119,8 milyar dolara ulaştı. En dikkat çekici nokta ise net kârın geçen yılki 28,1 milyar dolardan 112,1 milyar dolara yükselmesi oldu. Google harcamalarını artırmaya devam etse de, gelirin bu hızla büyümesi yatırımcıları rahatlatıyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, çeyrek sonuçlarıyla ilgili yapılan görüşmede yapay zekanın şirketin tüm iş kollarını yeniden şekillendirdiğini vurguladı. Pichai'ye göre, Google Services birimi de yüzde 15'lik bir büyümeyle 94,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu durum, geleneksel arama ve reklamcılık işinin de AI entegrasyonu sayesinde istikrarlı kaldığını gösteriyor.

Gemini kullanıcı sayısı ve gelecek planları

Şirketin Gemini adlı AI sohbet robotu da popülerliğini artırmaya devam ediyor. Şu anda uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı 950 milyona ulaştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2025'in dördüncü çeyreğinde bu rakam 750 milyon civarındaydı. Kullanıcı tabanının bu denli hızlı genişlemesi, AI teknolojilerinin Google ekosisteminde merkezi bir yer edindiğini gösteriyor.

Buna rağmen Alphabet, harcamaları kısma niyetinde değil. Şirketin veri merkezleri inşa etme, çip satın alma ve altyapıyı genişletmeye yönelik sermaye harcamalarının bu yılın sonunda 180-190 milyar dolar civarında olması bekleniyor. Analistlerin bu yatırımların ne zaman tam olarak geri döneceğine dair sorusuna Sundar Pichai güvenle yanıt verdi.

Pichai, hesaplama gücüne yapılan yatırımların 2027 yılına kadar en yüksek verimi sağlayacağını belirtti. "Uzun vadeli sözleşmeler ve güçlü bir talep görüyoruz. Mevcut dinamikler bir yıl öncesine göre çok daha sağlıklı görünüyor, bu da bize yatırımları sürdürme konusunda güven veriyor" diye ekledi. Google Cloud hizmetleri için henüz tamamlanmamış sipariş portföyü ise 514 milyar dolara ulaştı ve bu, gelecekteki istikrarlı gelir kaynağı olarak görülüyor.

GoogleAlphabetYapay ZekaGoogle CloudGemini
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim