Mirendil, Kendi Kendini Geliştiren Yapay Zekâ İçin Google Cloud ile Büyük Bir Anlaşma İmzaladı

Yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Mirendil laboratuvarı, kendi kendini geliştiren yapay zekâ araştırmalarını genişletmek amacıyla Google Cloud ile çok yıllı stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. TechCrunch'ın özel haberine göre, anlaşmanın değeri 100 milyon doları aşıyor ve modern teknoloji pazarındaki iki temel eğilimi açıkça ortaya koyuyor: bulut devlerinin büyük altyapı taahhütleriyle girişimleri kendine çekmesi ve yapay zekâ şirketlerinin hesaplama kaynaklarını ele geçirme yarışı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Mirendil'in kurucusu ve CEO'su Behnam Neyshabursh'un açıklamasına göre anlaşmanın tutarı, girişimin geçen haziran ayının sonunda 1 milyar dolarlık değerleme üzerinden tohum yatırım turunda topladığı miktarın yaklaşık yarısına denk geliyor. Bu ortaklık, genç şirkete Google'ın TPU çipleri ile NVIDIA GPU'larını kullanma imkânı sunuyor. Ayrıca girişim, yapay zekâ sistemleri üzerinde çalışabilmesi için özel olarak yönetilen eğitim kümelerine erişim sağlayacak.

Yinelemeli Gelişim ve Gelecek Perspektifleri

Mirendil ekibi, geliştirdiği yapay zekânın zamanla lider bir yapay zekâ laboratuvarının çalışmalarının tamamını yürütebileceğini umuyor. Yinelemeli kendi kendini geliştirme olarak adlandırılan bu kavram, sistemlerin kendilerini yinelemeli biçimde geliştirmesi anlamına geliyor. Mirendil'in kurucularının daha önce görev yaptığı Anthropic gibi büyük laboratuvarların da aynı alan üzerinde çalıştığını belirtmek gerekir. Son dönemde Recursive Superintelligence ve Ricursive Intelligence gibi birkaç girişim de benzer hedeflerle kuruldu.

Girişim temsilcilerine göre bu süreç, bilimsel ve yapay zekâ araştırmalarının büyük bölümünün otomatikleştirilmesine yardımcı olacak ve bilim insanlarının tıp, biyoloji ve malzeme bilimi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydetmesini sağlayacak. Behnam Neyshabur, yapay zekânın insan bilim insanlarının yeni alanları keşfetme, bilgi ve deneyim biriktirme ve performanslarını aşamalı olarak geliştirme yeteneğini taklit edebileceğine inanıyor.

Hesaplama Gücü ve Maliyet Optimizasyonu

Bununla birlikte, kendi kendini geliştiren yapay zekânın eğitilmesi muazzam miktarda hesaplama gücü gerektiriyor. Laboratuvarın kurucu ortağı Harsh Mehta'ya göre modern modellerin eğitimi, iş yüklerini uygun donanımlarla eşleştirmeye giderek daha fazla dayanıyor.

Google'ın sunduğu çeşitli çip ve hızlandırıcıların esnekliği sayesinde şirket, iş yüklerini en uygun donanımlarla eşleştirebiliyor. Bu da yalnızca Mirendil'in kendisi için değil, sistemlerini kullanan müşteriler için de maliyetleri önemli ölçüde azaltabiliyor.