Bir günde 2,8 milyar som: Apple Pay'in Özbekistan'da kullanıma sunulması büyük bir patlama yarattı

Özbekistan dijital finans piyasasında uzun zamandır beklenen bir gelişme yaşandı: küresel ödeme sistemi Apple Pay ülkemizde aktif olarak kullanıma sunuldu ve ilk gününde rekor düzeyde bir aktivite kaydetti. İlk 24 saat içinde binlerce vatandaşımız, akıllı telefonları aracılığıyla temassız ödeme kolaylığını pratikte denedi.

Uzum Bank verilerine göre, hizmetin devreye alındığı ilk günde bankanın 142 bin müşterisi kartlarını Apple Wallet uygulamasına tanımlayarak toplam değeri 2,8 milyar som olan ödeme işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi.

İlk günün çarpıcı rakamları: Nerede ve ne kadar ödendi?

Apple Pay sisteminin ilk günlük istatistikleri şu dikkat çekici gerçekleri ortaya koydu:

142 bin yeni kullanıcı: İlk 24 saat içinde Uzum Bank'ın 142.000 müşterisi, Visa kartlarını Apple Wallet sistemine başarıyla bağladı;

Yüksek tekrarlı ödeme oranı: Gerçekleştirilen tüm işlemler arasında tekrarlı ödemelerin payı yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşti; bu da insanların hizmeti sadece denemekle kalmayıp günlük hayatlarında aktif olarak kullanmaya başladıklarını gösteriyor;

En popüler kullanım alanları: Kullanıcılar yeni ödeme yöntemini en çok toplu taşıma, süpermarket ve marketler ile restoran ve kafelerde kullandılar;

En büyük tek seferlik alışveriş: İlk gün boyunca Apple Pay üzerinden kaydedilen en büyük tek seferlik ödeme fişi 8,4 milyon som değerindeydi;

1,2 milyar somluk nakit iadesi (cashback) dağıtımı: Özel teşvik kampanyası kapsamında ilk 24 saatte müşterilere 1,2 milyar som tutarında nakit iadesi ödendi.

Küresel fintek entegrasyonu ve özel teklif

Bu olay, Özbekistan'ın dijital ekonomisi ve bankacılık altyapısı için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor:

Dünya standartları Özbekistan'da: «Apple Pay'in kullanıma sunulması, Özbekistan'ın küresel fintek dünyasına entegrasyonunda önemli bir adımdır: artık Özbekistanlılar, dünya genelinde milyonlarca insanın kullandığı modern bir ödeme yönteminden özgürce yararlanabilirler. Müşterilerimiz Apple Pay'i uzun zamandır bekliyorlardı ve ilk gün bunu tamamen doğruladı», dedi Uzum Bank Yönetim Kurulu Başkanı Svetlana Xe;

Bağlantı imkanı: Şu anda sisteme Uzum Bank tarafından verilen Visa uluslararası kartlarını anında tanımlamak mümkün;

Yeni kullanıcılara %100 nakit iadesi: Hizmetin başlaması vesilesiyle banka özel bir kampanya duyurdu; buna göre Apple Pay ile yapılan ilk alışveriş için yüzde 100 (50.000 soma kadar) nakit iadesi sunuluyor.

Apple Pay'in Özbekistan pazarına girişi, nakitsiz ödemelerin kapsamını önemli ölçüde artırarak alışveriş güvenliğini ve hızını yeni bir seviyeye taşıyor.