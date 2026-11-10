“Evlenemezseniz paranız iade edilir”: Çin’de yapay zeka destekli tanışma hizmeti açıldı

Çin teknoloji pazarında, geleneksel tanışma uygulamalarının iş modelini altüst eden sıra dışı bir girişim başlatıldı. Liangpei AI ("İyi Çift") adlı bu yapay zeka projesi, dünya genelinde benzeri görülmemiş bir ilkeyi öne sürüyor: Eğer kullanıcı hizmet aracılığıyla bir aile kuramazsa, ödediği tüm para tamamen iade ediliyor ("marriage-or-refund").

3 yıllık garanti ve "mutsuzluktan para kazanmama" felsefesi

Bu hizmetten yararlanmak için yıllık üyelik ücreti 2000 yuan (yaklaşık 275–300 ABD doları) olarak belirlendi. Sistem şartına göre, müşteri kayıt tarihinden itibaren üç yıl içinde evlenmezse, şirket ödenen tüm ücretleri kuruşu kuruşuna iade ediyor.

Girişimin kurucusu Zeng Xinxun, modern çevrimiçi tanışma işinin kullanıcıların yalnız kalmasından ve hizmete yıllarca para harcamasından kar etmemesi gerektiğini, şirketin ancak müşteri gerçek bir aile kurduğunda ücret almaya manevi olarak hakkı olduğunu belirtiyor.

Hizmet kriteri Geleneksel tanışma uygulamaları (Tinder vb.) Liangpei AI yenilikçi sistemi Finansal garanti Abonelik ücreti iade edilmez 3 yılda aile kurulmazsa — %100 para iadesi Aynı anda adaylar Onlarca sınırsız profil ile yazışma Aynı anda kesinlikle sadece tek bir aday Eleme süreci Yüzeysel fotoğraflar ve kısa anket 20 dakikalık sesli mülakat ve 25 derinlemesine soru Temel amaç Kullanıcıyı uygulama içinde daha uzun süre tutmak Daha hızlı sağlam bir aile kurdurmak ve uygulamadan çıkarmak Güvenlik kontrolü Sahte profil riski yüksek Gerçek isim, belge ve bekarlık durumu kontrol edilir

“Amacımız insanların dikkatini sonsuz kaydırmalarla dağıtmak değil. Tanışma hizmeti, insanlar yalnız kaldığı için değil, mutluluğu buldukları için ücret almalıdır.” — Zeng Xinxun, Liangpei AI kurucusu.

20 dakikalık yapay zeka mülakatı ve katı düzen

Uygulamaya kayıt olmak basit bir anket doldurmakla sınırlı değildir. Kullanıcı, yapay zeka ile 20 dakikalık derinlemesine bir sesli mülakattan geçer ve yaklaşık 25 önemli soruya yanıt verir. Algoritma, kişinin aile ortamını, dünya görüşünü, yaşam tarzını, karakterini ve gelecekteki eşinden beklentilerini psikolojik olarak analiz ederek mükemmel bir dijital profil oluşturur.

En temel kural — “aynı anda sadece tek bir aday”. Kullanıcının aynı anda birden fazla kişiyle yazışmasına izin verilmez. İki taraf iletişimi tamamlayıp net bir karara varana veya ilişkiyi bitirmeye karar verene kadar sistem yeni bir eşleşme önermez. Bu, insanların dikkatini sadece bir kişiye odaklamasına ve yüzeyselliği gidermeye yardımcı olur.

Çin'deki demografik krize karşı teknoloji

Böyle bir projenin ortaya çıkışı tesadüf değil. Son yıllarda Çin'de evlilik oranları keskin bir şekilde düştü, gençler arasında ise alışılmış uygulamaların yarattığı "sanal yorgunluk" artıyor. Liangpei AI, yapay zeka elemesi ve finansal garanti yoluyla gençlerde aile kurumuna olan güveni geri kazandırmaya çalışıyor.

Sistemin ne kadar etkili olduğu ve iş modelinin kendini doğrulayıp doğrulamadığı, 2029 yılına gelindiğinde, ilk 3 yıllık süre dolduğunda ve para iadesiyle ilgili ilk talepler değerlendirildiğinde tam olarak belli olacaktır.

Sizce, “evlenemezseniz para iadesi” ilkesi ve yapay zeka, insanların gerçek aşkı ve sağlam bir aile kurmasını sağlamada yardımcı olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.