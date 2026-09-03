Xiaomi yeni grafenli ısıtıcısını tanıttı

Xiaomi markası, Youpin kitlesel fonlama platformasında yeni kompakt ve uygun fiyatlı ısıtıcısı Mijia Graphene Heater C için ön siparişleri almaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi ürün sadece 25 dolar eşdeğerindeki fiyatıyla piyasaya sürülüyor ve hızlı çalışma özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihaz, Mijia cihazlarına özgü minimalist beyaz bir gövde tasarımına sahip olup, boyutları 175×175×472 milimetre, ağırlığı ise yaklaşık 1,65 kilogramdır. Isıtıcının üst kısmında kullanışlı bir sıcaklık kontrol düğmesi bulunurken, arka kısmında ise taşımayı kolaylaştıran özel bir tutamak gizlenmiştir.

Küçük boyutları sayesinde kullanıcılar bu ısıtıcıyı sadece oda zeminine değil, doğrudan çalışma masasının üzerine de koyarak kullanabilirler. Çin pazarında başlangıç aşamasında bu cihaz 179 yuan, yani yaklaşık 25 ABD doları değerinde fiyatlandırılmaktadır.

Isıtma teknolojisi ve işlevsellik

Bu modelin temel yapısal özelliği dönme sistemidir. Gövde, otomatik olarak 80 derecelik bir açıyla sağa ve sola dönebilir, bu da ısının oda içinde eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur.

Cihazın ön paneli, geniş kavisli bir hava çıkış deliği ve mikro delikli bir doku ile donatılmıştır. Üreticinin tasarımına göre bu yapı, sıcak havanın tek bir noktaya dar bir akışla çarpmasını önleyerek yumuşak ve dengeli bir dağılım sağlar.

Mijia Graphene Heater C'nin temeli, modern bir grafen ısıtma elemanı ve yüksek torklu bir DC fanından oluşur. Şirketin verilerine göre cihaz, açıldıktan sadece 3 saniye sonra ısınmaya başlar.

Güç ve güvenlik özellikleri

Isıtıcının maksimum gücü 2000 watt olup, kullanıcılar için 1200 watt'lık ekonomik bir mod da mevcuttur. Xiaomi, cihazın odayı yaklaşık 10 dakika içinde hızla ısıtabildiğini belirtiyor.

Ana ısıtma elemanının bir diğer avantajı, ek olarak uzak kızılötesi radyasyon üretmesidir. Bu, soğuk mevsimlerde ev ortamında sıcaklık ve konforlu bir atmosfer yaratmak için önemli kolaylıklardan biri olarak kabul edilir.