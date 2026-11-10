İneklerin toynakları altında yatmak: Hindistan'daki sansasyonel Govardhan Puja töreni (video)

Hindistan genelinde meşhur «ışıklar bayramı» olan Diwali'den sonra, doğaya şükran sunmak ve Hinduizm inancındaki Tanrı Krishna'ya ibadet etmek için düzenlenen Govardhan Puja (diğer adıyla Annakut) töreni geniş çapta kutlandı. Bu günde yüz binlerce insan tapınaklara akın ederken, bazı köy ve bölgelerde şaşırtıcı ve oldukça tehlikeli antik gelenekler de icra edildi.

İneklerin toynakları altında: Kendine has bir «bereket» sembolü

Sosyal medyada yayılan en tartışmalı görüntülerden biri, erkeklerin sokak ortasında yan yana yüzüstü yere yatmaları ve üzerlerinden süslenmiş inek ve boğa sürüsünün geçmesi oldu.

Hinduizm'de kutsal sayılan inekler bu günde çelenkler, renkli boyalar ve tavus kuşu tüyleriyle özel olarak süslenir. İnanışa göre, kutsal hayvanların toynakları altında kalmanın insana mutluluk, zenginlik getireceğine ve hastalıklardan kurtaracağına inanılır. Bu nedenle birçok erkek, böyle tehlikeli bir adımı kendi isteğiyle korkusuzca atmaya karar verir.

Törenin yönü Geleneksel içerik Fiili uygulama Hayvanların geçişi/ezmesi Günahlardan arınma ve bereket dileme İnsanlar yere yatar, süslenmiş sürü üzerlerinden koşarak geçer «Gıda dağı» (Annakut) Doğa nimetlerine şükran sunma Tapınaklarda 56 veya 108 çeşit vejetaryen yemek yığılır Sembolik dağ maketi Kutsal Govardhan tepesini yüceltme Avlularda ve sokaklarda gübre ve çamurdan dağ yapılarak çiçeklerle süslenir Hayvanları onurlandırma İneklere saygı ve hürmet gösterme Yıkanır, boyanır, tatlılar ve özel yemler verilir

«İneklerin kutsal hayvan sayılması nedeniyle, ayak bastıkları yerin ve vücudun arınacağına, tüm kötülüklerin uzaklaşacağına dair inanç, bu keskin töreni yüzyıllardır yaşatmaktadır».

Yedi günlük şemsiye: Efsane ve Annakut'un sırrı

Törenin kökleri antik Hint rivayetlerine dayanır. Rivayetlere göre, Vrindavan köyü sakinleri eskiden yağmur tanrısı Indra'ya tapınırlardı. Ancak genç Krishna, insanlara su, yeşil otlak ve barınak sağlayan Govardhan Dağı'na, yani doğaya teşekkür etmeleri gerektiğini anlatır. Buna öfkelenen Indra, köye şiddetli yağmur ve sel gönderir. Bunun üzerine Krishna, halkı ve hayvanları kurtarmak için Govardhan Dağı'nı sol elinin küçük parmağıyla bir şemsiye gibi yukarı kaldırarak yedi gün boyunca tutar.

İnsanlar dağın eteğinde canlarını kurtarınca, Indra yenilgisini kabul eder. Bu nedenle bayram gününde Krishna'ya şükran olarak «Chappan Bhog» adı verilen 56 veya 108 çeşit bitkisel üründen oluşan bir gıda dağı hazırlanır ve daha sonra tüm ziyaretçilere dağıtılır.

Sizce kültürel ve dini çeşitlilik kapsamındaki bu tür tehlikeli gelenekler korunmalı mı, yoksa insan güvenliği her şeyden önce mi gelmeli? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.