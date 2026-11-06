Mourinho'dan şaşırtan yorum: Ronaldo Portekiz milli takımına veda etmek zorunda mı kaldı?

Real Madrid'in eski teknik direktörü, ünlü Portekizli uzman José Mourinho, vatandaşı ve eski öğrencisi, Al-Nassr forveti Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sonlandırma kararı hakkında görüşlerini dile getirdi.

Madrid Xtra'nın haberine göre, "Özel Biri" lakaplı teknik adam, oyuncunun kararına saygı duyduğunu belirtse de, milli takıma bu şekilde veda etmesinden memnun kalmadığına dair açık bir imada bulundu.

«Daha farklı bir şekilde bitmesini isterdim»

Mourinho, 41 yaşındaki efsanenin henüz futboldan tamamen kopmadığını ve önünde büyük hedefler olduğunu hatırlattı:

Karara saygı: «Bu onun kişisel kararı ve buna kesinlikle saygı duyulmalı, ben de saygı duyuyorum. Henüz büyük futbolu bırakmadı, önünde ulaşması gereken daha çok hedefi var», dedi uzman;

Pişmanlık tonu: Aynı zamanda teknik adam sözlerinde keskin ve gizemli bir nokta bıraktı: «Sadece bir şey isterdim: Milli takımdaki kariyerinin dün olduğu gibi değil, daha farklı bir şekilde sona ermesini dilerdim».

Perde arkasındaki sebep: Jorge Jesus ile bir çatışma mı var?

Ronaldo'nun kararı açıklandığından beri uluslararası basında, vedanın arkasında ciddi iç anlaşmazlıkların yattığına dair haberler çoğalıyor:

İç çatışma: Bazı kaynaklara ve içeriden gelen bilgilere göre, Cristiano, milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşanan gerginlik ve görüş ayrılıkları nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalmış olabilir;

Kulüp kariyeri devam ediyor: 41 yaşındaki golcü, milli takımdaki 23 yıllık tarihi sayfasını kapatmış olsa da, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü formasıyla resmi maçlarda sahaya çıkmaya devam edecek.

Mourinho'nun «dün olduğu gibi değil» şeklindeki iması, taraftarlar ve uzmanlar arasında Ronaldo'nun milli takımla beklenen görkemli veda yerine, sorunların gölgesinde ayrıldığına dair tahminleri güçlendiriyor.