Çin'de İlk Kez OLED Çiplerin Seri Üretimine Başlandı

Çinli Chipone Technology şirketi, ülkenin tamamen kendi iç imkanlarıyla geliştirilen ilk OLED çipi olan ICNA3611 mikroçipinin seri üretiminin başladığını resmi olarak duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu adım Çin yarı iletken endüstrisinin teknolojik bağımsızlığa ulaşma yolundaki bir sonraki önemli aşaması olarak hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknolojik Özellikler ve İmkanlar

Yeni ICNA3611 adlı çözüm Touch and Display Driver Integration ( TDDI ) sınıfına ait olup, görüntü kontrolü ile dokunmatik giriş fonksiyonlarını tek bir silikon kristalinde başarıyla birleştiriyor. Bu da modern akıllı telefonların yapısını basitleştirmeyi ve performansını artırmayı mümkün kılıyor.

Günümüzde bu gelişmiş mikroçipler tanınmış Çin markalarının popüler akıllı telefonlarında pratik olarak kullanılmaya başlandı. Bu da ürünün sadece kağıt üzerinde değil, aynı zamanda gerçek pazar koşullarında da rekabet gücünü kanıtladığını gösteriyor.

Ekran ve Sensör Performansı

Teknik göstergelere göre ICNA3611 çipi modern kullanıcıların taleplerini tam olarak karşılıyor:

1,5K yüksek çözünürlüklü ekranları destekleme;

165 Hz'e kadar olan yüksek yenileme hızı;

İki parmakla çalışırken 360 Hz'e ulaşan sensör yoklama frekansı.

Bu tür göstergeler ekran görüntüsünün son derece akıcı olmasını ve sensörün dokunuşlara son derece duyarlı ve hızlı yanıt vermesini sağlar.

Şirketin Genel Faaliyeti

Chipone Technology sadece OLED çipleri ile sınırlı kalmıyor. Şirket ayrıca LED ve LCD ekranlar için çeşitli çözümler, otomotiv elektroniği, güç yönetim sistemleri, AI teknolojilerine dayalı görüntü iyileştirme araçları ve SoC'ler geliştirmekle uğraşmaktadır.

Bu kapsamlı yaklaşım şirkete kendi segmentindeki birkaç yönde lider konum elde etme imkanı tanımaktadır. Ekran kontrol teknolojilerinin yerel ölçekte benimsenmesi ise gelecekte Çin elektronik pazarının küresel ölçekteki bağımsızlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor.