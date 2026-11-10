Hapis ve hurdaya dönüştürme: Kuveyt sokak yarışlarıyla nasıl mücadele ediyor?

Kuveyt devleti, yollarda düzensizliğe yol açan, drift yapan ve izinsiz sokak yarışları düzenleyen sürücülere karşı dünyanın en katı ve sert cezai tedbirlerini uygulamaya başladı. Kuveyt İçişleri Bakanlığı, bir sonraki özel operasyon sırasında yakalanan kural ihlalcilerinin araçlarını sadece otoparka çekmekle kalmadı, sahiplerinin gözü önünde endüstriyel pres altında ezerek hurdaya dönüştürdü.

Pres altında 5 araç: Ceza nasıl uygulandı?

Trafik güvenliğini sağlamak ve halkın hayatını tehlikeye atanlara ibret olması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, kural ihlalcilerinden müsadere edilen 5 aracın özel bir metal geri dönüşüm tesisine götürüldüğü bildirildi. Araçlar, güçlü hidrolik pres yardımıyla birkaç saniye içinde bir yığın işe yaramaz metal parçası haline getirildi.

Araç sahipleri ise olay yerinde gözaltına alınarak mahkeme kararı açıklanana kadar Merkez Cezaevi'ne yerleştirildi. Artık sadece sevdikleri araçlarını kaybetmekle kalmadılar, aynı zamanda uzun süreli hapis ve ağır para cezalarıyla da karşı karşıyalar.

Yön / Düzen Kuveyt'teki uygulamanın detayları İhlal türü Sokak yarışı (street racing), drift ve tehlikeli manevralar Cezalandırılan araçlar 5 araç metal fabrikasında tamamen preslenerek yok edildi Sürücülerin akıbeti Gözaltına alındılar ve mahkeme kararına kadar Merkez Cezaevi'ne kapatıldılar Yasal dayanak Kuveyt Trafik Kanunu'nun 33. maddesi Tedbirin amacı Araca el konulması, yok edilmesi ve toplum için ibret oluşturulması

«Kuveyt yasalarına göre yolları yarış pistine çeviren sürücüler artık para cezası ödeyerek kurtulamayacak; tehlikeli araç devlet tarafından el konulacak ve yok edilecektir».

Yasal dayanak ve kamuoyuna açık mesaj

Bu tedbir tesadüfi bir karar değil, sağlam bir yasal zemine dayanmaktadır. Kuveyt Trafik Kanunu'nun 33. maddesine göre, yolda insanların hayatını tehlikeye atarak drift yapan veya izinsiz yarış düzenleyen kişilerin araçlarının doğrudan devlet lehine müsadere edilmesi ve yok edilmesi hükme bağlanmıştır.

Kuveyt polisi, bu araçların preslendiği anları kaydeden videoları sosyal medyada aktif olarak yayınlıyor. Resmi kurumlar bu yolla diğer sürücülere de açık bir mesaj gönderiyor: Sokaklardaki başıboşluk, sadece özgürlükten değil, göz bebeği gibi korunan araçtan da tamamen mahrum kalmakla sonuçlanır.

Sizce, tehlikeli drift ve sokak yarışı düzenleyen sürücülerin araçlarını bu şekilde sert bir yöntemle yok etmek, kural ihlallerini azaltmada ne kadar etkili? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin.