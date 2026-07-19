Ubtech, dünyanın ilk seri üretim insansı robotu Uworld U1'i tanıttı

Ünlü Çinli teknoloji şirketi Ubtech, teknoloji dünyasında büyük ses getiren Uworld U1 modelini tanıttı. Üretici, bunun dünyanın ilk seri üretilen tam boyutlu insansı (hümanoid) robotu olduğunu belirtiyor. Günümüzde çoğu robot endüstriyel tesisler için tasarlanmış olsa da, U1 modeli ev ortamında insanlara arkadaşlık etmek amacıyla yaratılmasıyla dikkat çekiyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Ubtech, bu cihazın birkaç farklı modifikasyonunu piyasaya sürdü. Bunlar arasında sadece gövdenin üst kısmından oluşan U1 Lite, tam boyutlu U1 Pro ve hareket dinamikleri daha gelişmiş olan U1 Ultra versiyonları bulunuyor. Robotların temel görevi insanla etkileşime girmek ve duygusal bağ kurmak olup, bu süreçte AI sistemleri muhatabın bakışlarını, sesini ve yüz ifadesini analiz ediyor.

İnsan görünümünü taklit eden teknoloji

Uworld U1 teknik açıdan oldukça karmaşık bir yapıya sahip. ixbt.com'un verilerine göre robot, insan hareketlerinin yüzde 90'ını taklit etmesini sağlayan 88 servo motor ile donatılmış durumda. Ayrıca yaklaşık 300 mikro ifadeyi sergileyebiliyor, göz kırpabiliyor ve özel silikon kaplama sayesinde insan cildindeki gözenekleri ve kırışıklıkları taklit edebiliyor.

Robotun dış görünümü iki farklı seçenekle sunuluyor: erkek figürlü model 183 cm boyunda ve 42 kg ağırlığındayken, kadın figürlü versiyon 163 cm boyunda ve 35 kg ağırlığında. Mühendisler, iletişimin doğal olması için konuşma ve dudak hareketleri arasındaki gecikmeyi 20 milisaniyenin altına düşürmeyi başardılar.

Ancak tanıtım sırasında bazı eksiklikler de gözden kaçmadı. Örneğin, robotun sorulara cevap verme hızı hala düşük seviyede. Test sürecinde kullanıcı kendini kötü hissettiğini söylediğinde, U1 cevap vermeden önce uzun bir süre duraksadı. Bu durum, AI'nın gerçek zamanlı karar verme sürecinin henüz geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Fiyatlar ve pazar beklentileri

Ubtech başlangıçta bu robotların yaşlı bakımı, çocuklarla oyun ve ev işlerine yardımcı olacağını vaat etmişti. Ancak resmi satışlar başladığında ana odak noktası robot-arkadaş fonksiyonuna çevrildi. Cihazın fiyatı seçilen versiyona göre şu şekilde belirlendi:

U1 Lite ve temel modeller — 119.800 yuandan başlıyor (yaklaşık 17.655 dolar);

Yüksek teknolojili Ultra versiyonu — 990.000 yuana kadar (yaklaşık 145.717 dolar).

Satışların ilk gününde 13.000'den fazla sipariş alınmış olsa da, bunların büyük bir kısmı devlet alımları ve sergi alanları için yapıldı. Uworld U1 şimdilik bilim kurgu filmlerindeki gibi tam otonom değil; daha çok düşük hızda basit hareketler ve dans figürleri sergileyebiliyor. Yine de bu proje, insansı robotların tüketici pazarı için seri üretime geçişinde atılan ilk ciddi adım olarak değerlendiriliyor.