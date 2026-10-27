Canlı gibi duran Tiranozor: Çin'deki alışveriş merkezleri ve parklarda ses getiren gösteri (video)

Çin'in ileri teknoloji ve robotik endüstrisi, bir başka şaşırtıcı inovasyonla dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Ülke mühendisleri, ünlü 'Jurassic Park' filmindeki sahneleri doğrudan hayata geçirerek, canlı bir varlıktan ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi bir dinozor robotu kamuoyuna tanıttı.

Alışveriş merkezlerinde ve halka açık alanlarda özel bir perdenin arkasından çıkan bu biyonik yırtıcı, izleyicilerde ve çocuklarda aynı anda hem hayranlık hem de korku karışımı bir heyecan uyandırıyor.

Yapay zeka ve biyonik: Nasıl 'canlandı'?

Bu proje, Çin'in önde gelen robotik şirketlerinin (Dobot Robotics ve LimX Dynamics gibi geliştiriciler dahil) en son mühendislik başarılarını bir araya getiriyor:

Doğal hareketler ve nefes alma: Bu biyonik robot sadece basit mekanik hareketlerle sınırlı değil; ağır adımlarla yürüyor, nefes alıyormuş gibi gövdesi inip kalkıyor, gözlerini kırpıyor ve düşük tonda hırıltılı sesler ile boğuk kükremeler çıkarıyor.

İnsanları tanıma ve etkileşim: Robotun içine yerleştirilen sensörler ve yapay zeka (AI) sistemi, çevredeki kalabalığı algılayabiliyor; izleyicilere doğru başını çeviriyor, gözlerini odaklıyor ve eğitmenlerinin komutlarına tepki veriyor.

Silikon deri ve gerçekçi yapı: Dinozorun dış kaplaması yüksek kaliteli özel silikondan yapılmış olup; deri dokusu, kas hareketleri ve yırtıcı dişlerin yapısı, gerçek bir Tiranozor görünümünü tamamen yansıtıyor.

Amaç ne: Askeri değil, eğlence ve eğitim devrimi

Mühendisler, bu robotları yaratmanın temel amacını ve kullanım alanlarını açıkladı:

Eğlence ve turizm merkezleri: Bu tür ürünler askeri veya tıbbi amaçlar için değil, büyük tematik mekanlar, müzeler ve eğlence parkları (örneğin ünlü Changzhou Dinozor Parkı) için ziyaretçi çekme aracı olarak tasarlandı.

Yenilikçi eğitim: Yeni nesle paleontolojiyi ve antik dünyayı canlı ve interaktif bir şekilde öğretmede bu tür görsel teknolojiler yüksek verim sağlıyor.

Çin'deki yeni trendler: Son zamanlarda Çin parklarında, Unitree şirketinin dört ayaklı robot köpeklerinin üzerine küçük dinozor kostümleri giydirip çocuklarla oynatmak popüler bir trend haline gelmişti. Şimdi ise bu yönelim, büyük boyutlu, tam teşekküllü ve heybetli T-Rex robotlarına kadar evrildi.

Çin'in hiper gerçekçi dinozor robotunun özellikleri