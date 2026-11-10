Elon Musk'tan fantastik tahmin: «Yapay zeka insanın istediği sarayı inşa edecek, yoksulluk sona erecek»

Dünyanın önde gelen teknoloji devi Elon Musk, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin insanlık tarihindeki en büyük ekonomik ve sosyal dönüşümü başlatacağını açıkladı. Musk, dijital süper zeka ve insansı (humanoid) robotların birleşiminin, yakın gelecekte insanların tüm maddi ihtiyaçlarını neredeyse tamamen ve sınırsız bir şekilde karşılamayı mümkün kılacağını vurguladı.

İstenilen saray sipariş edilecek: İnsan ihtiyaçları sınırsızca karşılanacak

Milyardere göre, süper zeka çağında insanın maddi sınırları ortadan kalkacak: İsteyen herkes kendisi için muhteşem bir saray, kişisel ulaşım aracı veya başka herhangi bir eşyayı kolayca sipariş edebilecek; sistem bunu bütünüyle inşa edip sunacak.

Ayrıca yeryüzündeki her vatandaş garantili yüksek bir gelire sahip olacak ve günümüzün en pahalı ve elit tıbbi tedavilerinden birkaç kat daha kaliteli sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı doğacak. Bu durum, toplumda muhtaçlık ve eşitsizlik kavramlarının yok olmasına yol açabilir.