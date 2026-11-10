Elon Musk'tan fantastik tahmin: «Yapay zeka insanın istediği sarayı inşa edecek, yoksulluk sona erecek»
Dünyanın önde gelen teknoloji devi Elon Musk, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmelerin insanlık tarihindeki en büyük ekonomik ve sosyal dönüşümü başlatacağını açıkladı. Musk, dijital süper zeka ve insansı (humanoid) robotların birleşiminin, yakın gelecekte insanların tüm maddi ihtiyaçlarını neredeyse tamamen ve sınırsız bir şekilde karşılamayı mümkün kılacağını vurguladı.
İstenilen saray sipariş edilecek: İnsan ihtiyaçları sınırsızca karşılanacak
Milyardere göre, süper zeka çağında insanın maddi sınırları ortadan kalkacak: İsteyen herkes kendisi için muhteşem bir saray, kişisel ulaşım aracı veya başka herhangi bir eşyayı kolayca sipariş edebilecek; sistem bunu bütünüyle inşa edip sunacak.
Ayrıca yeryüzündeki her vatandaş garantili yüksek bir gelire sahip olacak ve günümüzün en pahalı ve elit tıbbi tedavilerinden birkaç kat daha kaliteli sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma imkanı doğacak. Bu durum, toplumda muhtaçlık ve eşitsizlik kavramlarının yok olmasına yol açabilir.
Alan ve yönelim
Geleneksel insan emeği
Elon Musk'ın süper zeka tahmini
Çalışma rejimi ve verimlilik
Haftada 40 saatlik çalışma
Robotlar 24/7 düzeninde çalışır (verimlilik 5 kat daha yüksek)
ABD üretim hacmi
Yüz milyonlarca iş gücü
Tüm hacmi karşılamak için sadece 20–30 milyon robot yeterli
Dünya ekonomisine katkı
Yıllık %2–3 büyüme oranı
Robotlar olmadan bile küresel ekonomiye 20–30% ($25 trilyon) eklenecek
Sosyal yaşam seviyesi
Finansal ve tıbbi tabakalaşma
Herkes yüksek gelire ve en ileri tıbbi hizmete sahip olacak
«Dijital süper zeka ve insansı robotlar sadece yeni bir teknoloji değil; yoksulluğu ve kıtlığı tamamen yok eden, dünya ekonomisine bir anda 25 trilyon dolarlık yeni değer katan güçlü bir kuvvettir».
— Elon Musk
25 trilyon dolarlık büyüme: Bu değişimler ne zaman gerçekleşecek?
Musk'ın hesaplamalarına göre, insansı robotlar hesaba katılmasa bile, dijital süper zekanın kendisi dünya ekonomisinin hacmini bir anda %20–30 oranında artıracak. Bu, yaklaşık 25 trilyon dolarlık ek bir değer anlamına geliyor.
Haftada 7 gün, günde 24 saat boyunca yorulmadan çalışan bir insansı robot, bir insana kıyasla en az beş kat daha fazla ürün ortaya koyabilir. ABD'nin bugünkü tüm sanayi ve hizmet hacmini karşılamak için 20 milyon ile 30 milyon arasında robot yeterli olacaktır. Milyarder, bu dönüşümün yıllar değil, göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir süre içinde gerçekleşeceğinin altını çiziyor.
Sizce yapay zeka ve robotlar insanlığı yoksulluktan kurtarıp refaha mı ulaştıracak, yoksa kitlesel işsizliğe ve bağımlılığa mı yol açacak? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…