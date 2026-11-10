Dakar-2026: Parizoda Talabova Özbekistan'a Gençlik Olimpiyatları'ndaki ilk madalyasını getirdi

Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sonuç kaydedildi. 2025 Gençler Asya Oyunları şampiyonu Parizoda Talabova, atletizm cirit atma branşında gümüş madalya kazanarak ülke spor tarihimize adını altın harflerle yazdırdı.

Kişisel rekor ve podyum: Dakar'daki belirleyici mücadele

Cirit atma dalındaki kıyasıya geçen final mücadelesinde yetenekli Özbek atlet, en yüksek potansiyelini sergiledi. Parizoda Talabova, ciridi 54,68 metre mesafeye fırlatarak kişisel rekorunu tazeledi ve gümüş madalyayı garantiledi.

Bu başarı gerçek anlamda tarihi bir öneme sahip: Bu, Özbekistan sporu için Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde atletizm branşında kazanılan ilk madalya oldu.

Gösterge / Bilgi Detaylar Sporcu Parizoda Talabova Yarışma ve Yer Dakar-2026 Gençlik Olimpiyat Oyunları (Senegal) Spor Dalı / Branş Atletizm (cirit atma) Kaydedilen Sonuç 54,68 metre (yeni kişisel rekor) Elde Edilen Derece 2. sıra (Gümüş madalya) Önceki önemli başarısı 2025 Gençler Asya Oyunları altın madalyası Tarihi statü Gençlik Olimpiyatları tarihinde Özbek atletizminin ilk madalyası

«Parizoda Talabova'nın 54,68 metrelik atışı sadece kişisel bir rekor değil, aynı zamanda Özbek atletizminin dünya gençlik arenasında ulaştığı yeni seviyeyi gösteren tarihi bir sonuç oldu.»

17 yıllık bekleyiş ve yenilenen tarih

Özbek sporu, cirit atma branşında bu seviyede küresel bir başarıyı uzun yıllar beklemişti. Tam 17 yıl önce, 2009 yılında İtalya'nın Bressanone kentinde düzenlenen U18 Dünya Şampiyonası'nda yetenekli sporcumuz Anastasiya Svechnikova 53,25 metrelik sonuçla podyumun en üst basamağına çıkmıştı.

Aradan geçen yılların ardından Parizoda Talabova bu çıtayı önemli ölçüde yükseltti ve Gençlik Olimpiyatları'nda Özbek atletizm okulunun gücünü dünyaya bir kez daha kanıtladı.

Sizce Parizoda Talabova gelecekte büyükler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da podyuma çıkabilir mi? Kahramanımıza olan iyi dileklerinizi yorumlarda bırakın!