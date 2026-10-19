iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi

·7·Teknoloji
iPhone 18 akıllı telefonlarının güncel fiyatları yenilendi

19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının fiyatları güncellendi. Cihazların maliyeti depolama kapasitesi, gövde rengi ve SIM kart yapılandırmasına göre değişiklik göstermektedir. Bazı modeller kampanyalı fiyatlarla sunulmaktadır.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 569 dolar

• 256 GB, Glacier: 1 579 dolar

• 256 GB, Black: 1 569 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dolar, kampanyalı fiyat

• 512 GB: 1 829 dolar

• 1 TB: 2 899 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 749 dolar

• 256 GB, Silver: 1 749 dolar

• 256 GB, Glacier: 1 749 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1 779 dolar

• 512 GB, Black: 2 049 dolar

• 512 GB, Silver: 2 049 dolar

• 512 GB, Glacier: 1 999 dolar

• 512 GB, Burgundy: 2 199 dolar

• 1 TB: 2 699 dolar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 579 dolar

• 256 GB, Glacier: 1 579 dolar

• 256 GB, Black: 1 579 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dolar

• 512 GB: 1 869 dolar

• 1 TB: 2 799 dolar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 779 dolar

• 256 GB, Black: 1 799 dolar, kampanyalı fiyat

• 256 GB, Silver: 1 779 dolar

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dolar

• 512 GB, Black: 2 139 dolar

• 512 GB, Silver: 2 139 dolar

• 512 GB, Burgundy: 2 179 dolar

• 512 GB, Glacier: 2 129 dolar

• 1 TB, Black: 2 699 dolar

• 1 TB, Burgundy: 2 949 dolar

• 1 TB, Glacier: 2 999 dolar

• 1 TB, Silver: 2 999 dolar

Belirtilen fiyatlar 19 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilir.

AppleiPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxAkıllı Telefon FiyatlarıTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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