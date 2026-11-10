Trump'tan İsrail'e Talep: «Biz Olmasaydık İsrail Olmazdı, Savaş Masraflarını Tamamen Karşılayacaksınız!»

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Orta Doğu'daki en yakın müttefiki olan İsrail'e karşı benzeri görülmemiş sert taleplerde bulundu. Beyaz Saray lideri, İran ile bağlantılı askeri çatışmalar sırasında ABD tarafından yapılan tüm harcamaların, korunan devletler, başta İsrail olmak üzere, tarafından tamamen karşılanması gerektiğini açıkladı. Ayrıca Trump, Tel Aviv'e her yıl verilen milyarlarca dolarlık askeri hibeleri kesmekle tehdit etti.

4 Milyar Dolarlık Yardım Tehlikede: Trump'ın Temel Talepleri

Trump, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla sağlanan güvenlik garantilerinin artık bedava olmayacağını vurguladı. 2027'den itibaren İsrail savunması için her yıl ayrılan yaklaşık 4 milyar dolarlık doğrudan askeri yardım programının tamamen durdurulması veya ciddi şekilde azaltılması bekleniyor.

Başkan, ABD'nin askeri kampanyasının müttefikleri felaketten kurtardığını vurgulayarak, Washington'ın sağladığı tüm hizmetler ve askeri harcamalar için hesaplaşma vaktinin geldiğini açıkça belirtti.

Temel Mesele Trump'ın Pozisyonu ve Açıklaması Beklenen Siyasi ve Mali Sonuçlar Savaş Masraflarının Karşılanması İran'a Karşı Operasyonların Maliyetini İsrail ve Müttefikler Ödeyecek Washington ve Tel Aviv Arasında Büyük Mali Tartışma Askeri Yardım Paketi 2027'den İtibaren Yıllık 4 Milyar Dolarlık Yardımı Durdurma/Azaltma İsrail Savunma Bütçesine Ciddi Baskı Ara Seçimlerin Etkisi «Cumhuriyetçilerin Yenilgisinin Nedeni İsrail'e Duyulan Nefret» ABD İç Siyasetinde İsrail Konusunun Daha da Keskinleşmesi Siyasi Zamanlama Seçimi İsrail'deki İç Siyasi Kriz ve Yeni Hükümet Kurma Süreci Tel Aviv'deki yeni koalisyon için ek diplomatik darbe

«Koruduğumuz devletler, savaş için yaptığımız her harcamayı tamamen karşılayacak, çünkü biz olmasaydık onlar hiç var olmazdı. Biz olmasaydık İsrail de olmazdı.» — Donald Trump, ABD Başkanı.

İsrail'deki Siyasi Kriz ve Seçim Yenilgisi Faktörü

Beyaz Saray'ın bu açıklaması, İsrail'de ağır bir iç siyasi krizin yaşandığı döneme denk geldi. Ülke Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti kurma görevini muhalefet liderlerine vermiş olup, Tel Aviv'de iktidar geçişi zorlu şartlar altında gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte Donald Trump, ABD'deki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre üzerindeki kontrolü kaybetmesine de değinerek, yenilginin nedenlerinden biri olarak Amerikalı seçmenler arasında «İsrail'e karşı güçlü bir nefret» oluştuğunu açıkça dile getirdi. Bu durum, Washington'ın müttefiklerine yönelik tutumunun artık geleneksel diplomatik kurallar yerine, katı iş hesapları ve iç seçim reytingleri temelinde yeniden şekilleneceğinin bir göstergesidir.

Sizce Trump, İsrail'e verilen 4 milyar dolarlık yardımı gerçekten kesebilir mi, yoksa bu yeni şartları kabul ettirmek için bir baskı aracı mı? Fikrinizi yorumlarda belirtin.