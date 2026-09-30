Çinli bilim insanları bir DVD boyutuna 50 terabayt veri yazma teknolojisi geliştirdi

·9·Teknoloji
Çinli bilim insanları bir DVD boyutuna 50 terabayt veri yazma teknolojisi geliştirdi

Shanghai Üniversitesi araştırmacıları, optik veri depolama alanında önemli bir başarıya imza attı. Ixbt.com'un haberine göre, geliştirdikleri çok boyutlu optik yazma teknolojisi, geleneksel iki durum yerine tek bir üç boyutlu noktada aynı anda 1024 durumu kaydetmeye olanak tanıyor. Bu da tek bir nokta üzerinden 10 bitlik veri kodlamayı mümkün kılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, standart bellek üretiminde her hücre sadece iki durumu, yani «0» veya «1»i, başka bir deyişle bir bitlik veriyi saklayabilir. Yeni teknoloji ise noktanın veri kapasitesini keskin bir şekilde artırarak 1024 farklı gradasyonu ayırt etmesini sağlıyor. Sonuç olarak, nokta boyutlarını küçültme veya katman sayısını artırma zorunluluğu olmaksızın depolama yoğunluğunu önemli ölçüde artırmak mümkün oldu.

Gelecekteki olanaklar ve yüksek güvenilirlik

Uzmanların ilk hesaplamalarına göre, mevcut sistem yapılandırması kullanıldığında standart bir DVD boyutundaki bir ortama teorik olarak yaklaşık 50 terabayt veri sığdırmak mümkün olacak. Okuma güvenilirliğinin yüzde 99,99'un üzerinde olduğu özellikle vurgulanıyor.

Bu çalışmanın bir diğer önemli avantajı ise tek ışınlı bir mimariye dayanmasıdır. Birçok yüksek yoğunluklu optik bellek sistemi, hassas hizalama ve stabilizasyon gerektiren iki lazer ışını kullanır. Çinli araştırmacılar ise yazma ve okuma işlemlerini tek bir ışın yardımıyla gerçekleştirmeyi başardılar, bu da optik sistemi önemli ölçüde basitleştiriyor.

Petabayt ölçeğinde perspektifler

Araştırmacılara göre, teknolojinin mevcut başarıların ötesinde daha yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Katmanlar arasındaki mesafe 5 mikrometreden 1 mikrometreye düşürülür ve ayırt edilebilir durum sayısı on binlere çıkarılırsa, DVD boyutundaki bir diskin teorik kapasitesi yaklaşık 2,5 petabayt veriye ulaşabilir.

Bu yenilikçi çalışmanın gelecekte büyük ölçekli verilerin arşivlenmesi, saklanması ve işlenmesi süreçlerinde yeni kapılar açması bekleniyor. Optik disklerin bu denli yüksek seviyede modernize edilmesi, dijital verilerin uzun vadeli depolanması pazarında köklü bir değişime yol açabilir.

Optik DepolamaDVDVeri TabanıÇin Teknolojileriİnovasyon
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'de su altında çalışan benzersiz bir güneş pili geliştirildiÇin'de su altında çalışan benzersiz bir güneş pili geliştirildi21 Eylül 23:58Xiaomi yeni grafenli ısıtıcısını tanıttıXiaomi yeni grafenli ısıtıcısını tanıttı3 Eylül 12:57Çin'de İlk Kez OLED Çiplerin Seri Üretimine BaşlandıÇin'de İlk Kez OLED Çiplerin Seri Üretimine Başlandı29 Temmuz 12:59Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorÇin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne Diyor27 Temmuz 00:52Ubtech, dünyanın ilk seri üretim insansı robotu Uworld U1'i tanıttıUbtech, dünyanın ilk seri üretim insansı robotu Uworld U1'i tanıttı19 Temmuz 17:22ClickHouse yıllık gelirini 250 milyon dolara çıkararak IPO yoluna girdiClickHouse yıllık gelirini 250 milyon dolara çıkararak IPO yoluna girdi27 Mayıs 23:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
Dünyadaki oksijenin ne zaman tükeneceği hesaplandı
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
iPhone 18 Pro ve Pro Max fiyatları belli oldu
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Özbekistan'da iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
iPhone 18 Pro Max cihazlarında çizilme raporları sosyal medyada tartışma yarattı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Özbekistan ilk "kamikaze" İHA'sını tanıttı: Askeri fuarda büyük yankı
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu