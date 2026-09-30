Çinli bilim insanları bir DVD boyutuna 50 terabayt veri yazma teknolojisi geliştirdi

Shanghai Üniversitesi araştırmacıları, optik veri depolama alanında önemli bir başarıya imza attı. Ixbt.com'un haberine göre, geliştirdikleri çok boyutlu optik yazma teknolojisi, geleneksel iki durum yerine tek bir üç boyutlu noktada aynı anda 1024 durumu kaydetmeye olanak tanıyor. Bu da tek bir nokta üzerinden 10 bitlik veri kodlamayı mümkün kılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, standart bellek üretiminde her hücre sadece iki durumu, yani «0» veya «1»i, başka bir deyişle bir bitlik veriyi saklayabilir. Yeni teknoloji ise noktanın veri kapasitesini keskin bir şekilde artırarak 1024 farklı gradasyonu ayırt etmesini sağlıyor. Sonuç olarak, nokta boyutlarını küçültme veya katman sayısını artırma zorunluluğu olmaksızın depolama yoğunluğunu önemli ölçüde artırmak mümkün oldu.

Gelecekteki olanaklar ve yüksek güvenilirlik

Uzmanların ilk hesaplamalarına göre, mevcut sistem yapılandırması kullanıldığında standart bir DVD boyutundaki bir ortama teorik olarak yaklaşık 50 terabayt veri sığdırmak mümkün olacak. Okuma güvenilirliğinin yüzde 99,99'un üzerinde olduğu özellikle vurgulanıyor.

Bu çalışmanın bir diğer önemli avantajı ise tek ışınlı bir mimariye dayanmasıdır. Birçok yüksek yoğunluklu optik bellek sistemi, hassas hizalama ve stabilizasyon gerektiren iki lazer ışını kullanır. Çinli araştırmacılar ise yazma ve okuma işlemlerini tek bir ışın yardımıyla gerçekleştirmeyi başardılar, bu da optik sistemi önemli ölçüde basitleştiriyor.

Petabayt ölçeğinde perspektifler

Araştırmacılara göre, teknolojinin mevcut başarıların ötesinde daha yüksek bir potansiyeli bulunuyor. Katmanlar arasındaki mesafe 5 mikrometreden 1 mikrometreye düşürülür ve ayırt edilebilir durum sayısı on binlere çıkarılırsa, DVD boyutundaki bir diskin teorik kapasitesi yaklaşık 2,5 petabayt veriye ulaşabilir.

Bu yenilikçi çalışmanın gelecekte büyük ölçekli verilerin arşivlenmesi, saklanması ve işlenmesi süreçlerinde yeni kapılar açması bekleniyor. Optik disklerin bu denli yüksek seviyede modernize edilmesi, dijital verilerin uzun vadeli depolanması pazarında köklü bir değişime yol açabilir.