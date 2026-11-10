Kremlin'de Tatarca selam: Vladimir Putin, Rüstem Minnihanov'u nasıl karşıladı?

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Kremlin'de Tatarca selam: Vladimir Putin, Rüstem Minnihanov'u nasıl karşıladı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Tataristan Cumhuriyeti Başkanı Rüstem Minnihanov ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısını beklenmedik ve samimi bir jestle başlattı. Devlet başkanı, odaya giren Minnihanov ile tokalaşırken Tatarca «Isәnmesez» («Merhaba» / «Esen misiniz») diyerek selam verdi. Bölge başkanı da bu hitaba samimi bir gülümseme ve minnetle karşılık verdi.

4 milyon tonluk rekor ve fiyat sorunu

Diplomatik ve ulusal saygı ruhuyla başlayan selamlaşmanın ardından, müzakere masasında Tataristan'ın sosyo-ekonomik kalkınması ve tarımdaki sıkıntılı konular ele alındı.

Rüstem Minnihanov, bu yıl cumhuriyet çiftçilerinin büyük emeklerle 4 milyon tondan fazla tahıl hasadı elde ettiğini gururla belirtti. Ancak yüksek rekolte, çiftçiler için beklenen geliri getirmiyor: Lojistik rotalarındaki karmaşıklıklar ve ulaşım kısıtlamaları nedeniyle tahılın iç piyasadaki alım fiyatı oldukça düşük kalmaya devam ediyor. Bu durum, tarım sektörü temsilcilerinin mali istikrarı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Gösterge / Konu

Kremlin'deki görüşmenin detayları

Önemi ve beklenen önlemler

Selamlaşma adabı

Putin'den Tatarca «Isәnmesez» selamı

Bölge dili ve kültürüne yönelik yüksek siyasi saygı

Toplanan tahıl hacmi

4 milyon ton kaliteli tahıl

Federasyon ölçeğindeki en büyük tarımsal göstergelerden biri

Temel sorun

Lojistik engeller ve düşük alım fiyatı

Çiftçilerin karlılığı ve nakliye maliyetleri tartışması

Kremlin'in tutumu

«Bu sorunu birlikte çözeceğiz»

Demiryolu ve lojistik sübvansiyonlarının getirilmesi beklentisi

«Hasat bereketliydi, 4 milyon ton tahıl topladık ancak ulaşım ve nakliye sorunları nedeniyle alım fiyatı arzu edilen seviyede değil. Devlet Başkanı, bu konuyu federal merkezle birlikte çözme sözü verdi».

Rüstem Minnihanov, Tataristan Başkanı.

Lojistik engelleri aşmak: Kremlin nasıl yardım edecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarımın ülkenin gıda güvenliğinin önemli bir sütunu olduğunu belirterek, tahıl fiyatlarının düşmesi ve ihracat yollarındaki lojistik engellerin çözümü için ilgili bakanlık ve kurumlara talimat verileceğini söyledi.

Hasadın büyük kısmının dış pazarlara ulaştırılması için demiryolu tarifelerinin sübvanse edilmesi ve ticaret koridorlarının genişletilmesi yönünde pratik adımlar atılması bekleniyor. Bu, sadece Tataristan tarım sektörünü değil, Volga bölgesindeki diğer büyük tahıl üreticilerini de desteklemeye hizmet edecektir.

Sizce devlet başkanlarının bölgelerin dillerinde selamlaşması ve ulusal kültüre saygı göstermesi, bölgeler arası güveni pekiştirmede ne kadar önemli? Fikrinizi yorumlarda belirtin.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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