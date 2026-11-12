Tacikistan'ın güvenliğiyle ilgili 2000 belge çalındı: Siber saldırının arkasında kim var?

Siber güvenlik alanında büyük ve ses getiren bir olay daha yaşandı. Reuters ajansının haberine göre, Kazakistan ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bilgisayar korsanları, yapay zeka yeteneklerini kullanarak Tacikistan devletinin güvenliğine ilişkin 2000'den fazla gizli belgeyi ele geçirdi.

CloudSEK şirketinin incelemesi ve Özbekistan platformuna etkisi

Singapur'un önde gelen siber güvenlik şirketlerinden CloudSEK tarafından yürütülen özel incelemenin sonuçları kamuoyunda endişe yaratıyor. Araştırma sırasında, bu siber saldırıyı gerçekleştiren korsanların, komşu Özbekistan'ın ormancılık sektöründe kullanılan modern Smart Forestry platformuna da girmeye çalıştıkları veya sistemde ilgili izler bıraktıkları tespit edildi.

Siber saldırı ve inceleme detayları Temel bilgiler Mağdur taraf ve kayıp Tacikistan'ın güvenliğine ilişkin 2000'den fazla gizli belge Korsanların şüpheli durumu Kazakistan ile bağlantılı gruplar Kullanılan teknoloji Yapay zeka araçları İncelemeyi yapan kuruluş Singapur merkezli CloudSEK şirketi Ek tespit edilen durum Özbekistan'ın Smart Forestry platformuna giriş izleri

«Yapay zeka teknolojilerinin siber suçluların elinde güçlü bir silaha dönüşmesi, Orta Asya bölgesindeki dijital altyapıların güvenliğinin daha da güçlendirilmesini zorunlu kılıyor.»

Bölgesel siber güvenlik ve yeni zorluklar

Bu olay, bölge ülkelerinin dijital güvenliği ve veri koruma sistemlerinin ne kadar öncelikli bir görev olduğunu gösterdi. Korsanların sadece Tacikistan'ın gizli verilerini değil, aynı zamanda Özbekistan'daki ormancılık dijital platformu gibi önemli sistemleri de hedef alması, siber saldırıların kapsamının genişliğini kanıtlıyor.

Sizce, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen bu tür siber saldırılarla mücadele etmek için bölge ülkeleri hangi ortak önlemleri almalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!