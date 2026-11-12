İnternetteki gigabaytlar nereden geliyor? Trafiğin arkasında nasıl devasa bir ağ gizli?

Telefonunuza 10, 20 veya 50 gigabayt internet satın alırsınız. Peki bu veriler aslında nerede saklanıyor? Okyanusları, ülkeleri ve binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak birkaç saniye içinde akıllı telefonunuza nasıl ulaşıyorlar? En ilginci, internet havada yayılıyormuş gibi görünse de, büyük bir kısmı dünya genelinde döşenmiş devasa kablolar aracılığıyla hareket eder.

Her gün milyonlarca insan YouTube'da video izliyor, Telegram'da mesajlaşıyor, Instagram'da fotoğraf ve videoları görüntülüyor. Bunun için mobil operatörlerden veya internet servis sağlayıcılarından gigabaytlar satın alınıyor. Ancak çoğu kişi internet trafiği derken tam olarak ne satın aldığını, bu verilerin nereden geldiğini ve telefona nasıl ulaştığını derinlemesine düşünmüyor.

Aslında ödediğiniz gigabaytlar maddi bir ürün değildir. Bu, ağ üzerinden iletilen dijital veri hacminin ölçü birimidir. Bunların iletilmesi için ise veri merkezleri, binlerce kilometrelik fiber optik kablolar, telekomünikasyon ekipmanları, mobil baz istasyonları ve büyük miktarda elektrik enerjisi gereklidir.

İnternet trafiğinin nereden kaynaklandığını ve akıllı telefonumuza nasıl ulaştığını basit örneklerle anlayalım.

1. İnternetin başlangıç noktası: devasa sunucular ve veri merkezleri

İnternette izlediğimiz videolar, okuduğumuz makaleler, fotoğraflarımız ve diğer dijital veriler özel bilgisayarlarda, yani sunucularda saklanır. Bu tür sunucular, binlerce cihazın bulunduğu büyük binalarda, yani veri merkezlerinde faaliyet gösterir.

Örneğin, YouTube'dan bir video açtınız. Akıllı telefonunuz, bu videoyu saklayan sunucuya bir istek gönderir. Sunucu ise gerekli verileri ağ üzerinden cihazınıza iletir.

Ancak bu süreç her zaman videonun orijinal kopyasının bulunduğu tek bir sunucudan gerçekleşmez. Büyük platformlar, verileri kullanıcılara daha hızlı ulaştırmak için farklı ülkelerdeki özel sunucuları ve içerik dağıtım ağlarını (CDN) kullanır. Bu nedenle izlediğiniz video aslında başka bir kıtada saklanıyor olsa bile, kopyası size daha yakın bir sunucuda olabilir.

Demek ki internet trafiği, sunucudan cihazınıza iletilen dijital veri hacmidir.

2. Veriler okyanusları nasıl geçer?

İnternet hakkında konuşulduğunda, çoğu kişi verilerin sadece hava yoluyla iletildiğini düşünür. Oysa dünya internetinin ana uluslararası iletişim yolları fiber optik kablolarla kurulmuştur.

Bu kablolar okyanus ve deniz tabanlarından, ayrıca karadaki özel güzergahlardan döşenmiştir. Kıtaları, ülkeleri ve büyük telekomünikasyon ağlarını birbirine bağlarlar.

Fiber optik kabloların içinde veriler elektrik sinyali olarak değil, ışık darbeleri şeklinde iletilir. Özel lazer ve optik ekipmanlar yardımıyla dijital veriler ışık sinyallerine dönüştürülür ve fiber boyunca hareket eder.