İnternetteki gigabaytlar nereden geliyor? Trafiğin arkasında nasıl devasa bir ağ gizli?
Telefonunuza 10, 20 veya 50 gigabayt internet satın alırsınız. Peki bu veriler aslında nerede saklanıyor? Okyanusları, ülkeleri ve binlerce kilometrelik mesafeleri aşarak birkaç saniye içinde akıllı telefonunuza nasıl ulaşıyorlar? En ilginci, internet havada yayılıyormuş gibi görünse de, büyük bir kısmı dünya genelinde döşenmiş devasa kablolar aracılığıyla hareket eder.
Her gün milyonlarca insan YouTube'da video izliyor, Telegram'da mesajlaşıyor, Instagram'da fotoğraf ve videoları görüntülüyor. Bunun için mobil operatörlerden veya internet servis sağlayıcılarından gigabaytlar satın alınıyor. Ancak çoğu kişi internet trafiği derken tam olarak ne satın aldığını, bu verilerin nereden geldiğini ve telefona nasıl ulaştığını derinlemesine düşünmüyor.
Aslında ödediğiniz gigabaytlar maddi bir ürün değildir. Bu, ağ üzerinden iletilen dijital veri hacminin ölçü birimidir. Bunların iletilmesi için ise veri merkezleri, binlerce kilometrelik fiber optik kablolar, telekomünikasyon ekipmanları, mobil baz istasyonları ve büyük miktarda elektrik enerjisi gereklidir.
İnternet trafiğinin nereden kaynaklandığını ve akıllı telefonumuza nasıl ulaştığını basit örneklerle anlayalım.
1. İnternetin başlangıç noktası: devasa sunucular ve veri merkezleri
İnternette izlediğimiz videolar, okuduğumuz makaleler, fotoğraflarımız ve diğer dijital veriler özel bilgisayarlarda, yani sunucularda saklanır. Bu tür sunucular, binlerce cihazın bulunduğu büyük binalarda, yani veri merkezlerinde faaliyet gösterir.
Örneğin, YouTube'dan bir video açtınız. Akıllı telefonunuz, bu videoyu saklayan sunucuya bir istek gönderir. Sunucu ise gerekli verileri ağ üzerinden cihazınıza iletir.
Ancak bu süreç her zaman videonun orijinal kopyasının bulunduğu tek bir sunucudan gerçekleşmez. Büyük platformlar, verileri kullanıcılara daha hızlı ulaştırmak için farklı ülkelerdeki özel sunucuları ve içerik dağıtım ağlarını (CDN) kullanır. Bu nedenle izlediğiniz video aslında başka bir kıtada saklanıyor olsa bile, kopyası size daha yakın bir sunucuda olabilir.
Demek ki internet trafiği, sunucudan cihazınıza iletilen dijital veri hacmidir.
2. Veriler okyanusları nasıl geçer?
İnternet hakkında konuşulduğunda, çoğu kişi verilerin sadece hava yoluyla iletildiğini düşünür. Oysa dünya internetinin ana uluslararası iletişim yolları fiber optik kablolarla kurulmuştur.
Bu kablolar okyanus ve deniz tabanlarından, ayrıca karadaki özel güzergahlardan döşenmiştir. Kıtaları, ülkeleri ve büyük telekomünikasyon ağlarını birbirine bağlarlar.
Fiber optik kabloların içinde veriler elektrik sinyali olarak değil, ışık darbeleri şeklinde iletilir. Özel lazer ve optik ekipmanlar yardımıyla dijital veriler ışık sinyallerine dönüştürülür ve fiber boyunca hareket eder.
Bu nedenle veriler çok büyük mesafeleri kısa sürede aşabilir. Elbette hareket hızları ışık hızına yakın olsa da, kablo içindeki ışık vakumdakinden daha yavaş yayılır.
3. İnternet Özbekistan'a nasıl ulaşır?
Uluslararası ağlardan gelen veriler, ülkenin telekomünikasyon altyapısı aracılığıyla iç ağlara iletilir. Bu süreçte ana fiber optik kablolar, büyük servis sağlayıcılar, veri değişim merkezleri ve diğer ağ ekipmanları yer alır.
Özbekistan'da da internet trafiğini kabul etmek, işlemek ve ülke genelinde dağıtmak için telekomünikasyon altyapısı mevcuttur. O‘zbektelekom gibi büyük operatörler bu sistemin önemli katılımcılarıdır.
Ardından veriler, yerel internet servis sağlayıcıları ve mobil operatör ağları aracılığıyla şehirlere, ilçelere ve yerleşim yerlerine ulaştırılır.
4. İnternet akıllı telefonunuza nasıl gelir?
Veriler şehre veya ilçeye ulaştıktan sonra, onları tam olarak sizin cihazınıza iletme aşaması başlar. Bu süreç, interneti nasıl kullandığınıza bağlı olarak değişir.
Mobil internet üzerinden:
Ucell, Beeline, Mobiuz, Uzmobile ve diğer mobil operatörler, kendi ağları üzerinden internet verilerini baz istasyonlarına iletir. Sokaklarda veya binaların üzerinde kurulu anten-kuleler bu istasyonların bir parçasıdır.
Akıllı telefonunuz ise baz istasyonuyla radyo dalgaları aracılığıyla bağlantı kurar. Sonuç olarak veriler kablodan istasyona, oradan da kablosuz iletişim yoluyla telefonunuza ulaşır.
Wi-Fi üzerinden:
Evinizdeki internet kablo aracılığıyla yönlendiriciye (router) bağlanır. Yönlendirici ise internet verilerini Wi-Fi radyo dalgaları yardımıyla telefon, bilgisayar, televizyon ve diğer cihazlara dağıtır.
Bu yüzden Wi-Fi üzerinden internet kullanırken bile verilerin bir yerden gelmesi gerekir. Sadece son aşamada cihazınıza kablosuz olarak iletilirler.
5. YouTube'da video izlerken neden gigabaytlar çabuk biter?
İnternetteki veriler ağ üzerinden küçük parçalara, yani paketlere bölünerek iletilir. Cihazınız sunucuya istek gönderir, sunucu ise cevap olarak gerekli verileri geri gönderir.
Örneğin, bir siteyi açtığınızda tarayıcı sunucudan metin, resim, video ve diğer öğeleri ister. Bunların her biri belirli miktarda veri oluşturur.
İnternet trafiği genellikle megabayt ve gigabayt cinsinden ölçülür:
1 kilobayt (KB) — küçük miktarda veri;
1 megabayt (MB) — binlerce kilobayta yakın veri;
1 gigabayt (GB) — yaklaşık 1 000 megabayt.
Kesin hesaplama sisteminde 1 gigabayt 1 024 megabayta eşit olarak da alınır.
Trafik tüketimi ise kullandığınız hizmete bağlıdır. Basit bir metin mesajı çok az veri gerektirir. Resim göndermede hacim daha büyüktür. Video izlemede ise tüketim birkaç kat artabilir.
Örneğin, bir saatlik video izlemede tüketilen trafik kalitesine bağlıdır. Düşük kaliteli video daha az, yüksek çözünürlüklü HD veya 4K video ise çok daha fazla gigabayt harcar. Bu yüzden "bir saat video izlersem ne kadar internet gider?" sorusuna tek bir rakamla cevap vermek zordur.
6. Sadece video izlemek değil, diğer işlemler de trafik harcar
Çoğu kişi gigabaytların sadece video izlerken bittiğini sanır. Aslında internete bağlı cihazlarda aynı anda birden fazla işlem çalışabilir.
Örneğin:
Telegram ve diğer mesajlaşma uygulamalarındaki resim, video ve sesli mesajlar;
Instagram, TikTok ve Facebook'taki otomatik başlayan videolar;
Google Photos ve diğer hizmetlere dosyaları bulut depolamaya yükleme;
telefon uygulamalarının otomatik güncellenmesi;
işletim sistemi güncellemeleri;
çevrimiçi oyunlar ve görüntülü aramalar.
Özellikle otomatik güncellemeler ve bulut depolamaya dosya yükleme süreçleri, kullanıcı fark etmeden de internet harcayabilir.
Bu nedenle gigabaytlar çabuk bitiyorsa, telefon ayarlarından hangi uygulamanın ne kadar trafik kullandığını kontrol etmek faydalıdır.
7. Neden internet için para ödüyoruz?
En ilginç sorulardan biri şudur: İnternet radyo dalgaları üzerinden yayılıyorsa, neden onun için para ödememiz gerekiyor?
Çünkü internetin kablosuz kısmı, devasa altyapının sadece son aşamasıdır. Arkasında çok büyük maliyetler yatar.
Okyanus tabanına fiber optik kablo döşemek, karada ana ağlar kurmak, sunucuları yerleştirmek, onları soğutmak, elektrik enerjisiyle sağlamak, baz istasyonları kurmak ve ekipmanları sürekli onarmak büyük sermaye gerektirir.
Ayrıca mobil operatörler radyo frekanslarını kullanmak, ağ kapasitesini artırmak ve abonelere kesintisiz hizmet sunmak için de harcama yapar.
Satın aldığınız gigabaytlar, tam olarak bu altyapı aracılığıyla verileri cihazınıza ulaştırma hizmetinin bir parçasıdır.
Sonuç: satın aldığınız gigabayt basit bir rakam değildir
Telefonunuzdaki internet trafiği havadan gelmez. Arkasında tüm dünyayı birbirine bağlayan sunucular, okyanus tabanındaki kablolar, ana ağlar, baz istasyonları ve karmaşık bir teknoloji sistemi mevcuttur.
Birkaç saniyede videoyu açtığınızda, dünyanın farklı noktalarındaki binlerce cihaz ve ağ ekipmanı birlikte çalışıyor olur.
Bu yüzden bir dahaki sefere akıllı telefonunuzda gigabaytların azaldığını gördüğünüzde, bu rakamların arkasında nasıl devasa bir dijital altyapının çalıştığını da hatırlayın.
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