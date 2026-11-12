Onlarca metre yükseklikte ekstrem öğle yemeği: Çinli işçilerin günlük yaşamı (video)

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Onlarca metre yükseklikte ekstrem öğle yemeği: Çinli işçilerin günlük yaşamı (video)

Modern altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, birçok uzmandan büyük fiziksel güç, cesaret ve eşsiz bir özveri talep eder. Özellikle enerji sektöründe, elektrik hattı direklerinin inşası sürecinde çalışan işçilerin faaliyetleri gerçek bir kahramanlık olarak nitelendirilir. Çin'de çekilen görüntüler ve bilgiler, bu meslek sahiplerinin ne kadar ekstrem koşullarda çalıştığını açıkça göstermektedir.

Yüksek irtifada günlük yaşam ve zamandan tasarruf etmenin sırları

Elektrik hattı direkleri ve yüksek gerilim hatları üzerinde çalışan Çinli işçiler, öğle yemeği ve dinlenme molalarını onlarca metre yükseklikte, açık havada geçirmek zorunda kalıyorlar.

Bu sıra dışı kararın temel nedeni, zamandan ve enerjiden tasarruf etmektir. Her öğle yemeği veya kısa süreli dinlenme için aşağı inip tekrar yukarı çıkmak çok zaman aldığı gibi, işçilerin fiziksel gücünü de erkenden tüketmektedir. Bu yüzden, özel güvenlik halatları ve platformlara sabitlenmiş bir şekilde, doğrudan gökyüzünde yemek yemeyi tercih ediyorlar.

İş sürecinin temel özellikleri

Detaylar ve göstergeler

Çalışma alanı

Onlarca metre yükseklikteki elektrik hattı direkleri ve kabloların üzeri

Temel amaç

Projeleri mümkün olduğunca verimli ve hızlı bir şekilde tamamlamak

Güvenlik önlemleri

Özel güvenlik halatları ve koruyucu ekipmanlar

Yaşam koşulları

Açık havada, yüksek irtifada yemek yeme ve dinlenme

«Özel güvenlik halatlarıyla sabitlenmiş bir şekilde, en zorlu ve tehlikeli mesleklerden birinde faaliyet göstererek görevlerini büyük bir sorumlulukla yerine getiriyorlar.»

Zorlu çalışma ve yüksek sonuçlar

Videoda işçilerin özel kaplarda sıcak yemeklerini yedikleri, baret ve koruyucu ekipmanlarını takarak yüksek hassasiyet ve dikkatle hareket ettikleri görülüyor. Onların bu özverisi, enerji hatlarının zamanında devreye alınması ve mühendislik projelerinin belirlenen sürelerde kaliteli bir şekilde tamamlanmasında büyük önem taşımaktadır.

Sizce, insanlığın kullandığı her bir kilovat elektrik enerjisinin arkasında böyle ekstrem koşullarda çalışan insanların emeği olduğunu düşünürsek, bu meslek sahiplerinin çalışmasını nasıl değerlendirebilirsiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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