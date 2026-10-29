iPhone Duo, 18 Pro ve Pro Max: Güncel fiyatlar
29 Ekim itibarıyla iPhone 18 serisi akıllı telefonların fiyatları açıklandı. Listede iPhone Duo, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri; depolama kapasiteleri, renkleri ve SIM kart türlerine göre belirlenen fiyatlarıyla yer alıyor.
iPhone Duo modelinin 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 2999 dolar, 512 GB versiyonu ise 3449 dolardan satışa sunuluyor.
iPhone 18 Pro, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1529 dolar
• 256 GB, Glacier: 1529 dolar
• 256 GB, Black: 1529 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1539 dolar
• 512 GB: 1799 dolar
• 1 TB: 2899 dolar
iPhone 18 Pro Max, E-SIM + E-SIM
• 256 GB, Black: 1719 dolar
• 256 GB, Silver: 1729 dolar
• 256 GB, Glacier: 1739 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1759 dolar
• 512 GB, Black: 1949 dolar
• 512 GB, Silver: 1979 dolar
• 512 GB, Glacier: 1979 dolar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dolar
• 1 TB: 2699 dolar
iPhone 18 Pro, SIM + E-SIM
• 256 GB, Silver: 1539 dolar
• 256 GB, Glacier: 1589 dolar
• 256 GB, Black: 1569 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1569 dolar
• 512 GB: 1839 dolar
• 1 TB: 2799 dolar
iPhone 18 Pro Max, SIM + E-SIM
• 256 GB, Glacier: 1749 dolar
• 256 GB, Black: 1739 dolar
• 256 GB, Silver: 1739 dolar
• 256 GB, Burgundy: 1779 dolar
• 512 GB, Black: 1999 dolar
• 512 GB, Silver: 2029 dolar
• 512 GB, Burgundy: 1999 dolar
• 512 GB, Glacier: 2029 dolar
• 1 TB, Black: 2679 dolar
• 1 TB, Burgundy: 2699 dolar
• 1 TB, Glacier: 2999 dolar
• 1 TB, Silver: 2999 dolar
Belirtilen fiyatlar 29 Ekim 2026 tarihi itibarıyla geçerlidir. Satış kaynağına göre akıllı telefon fiyatları günlük olarak değişebilmektedir. Bu nedenle satın almadan önce güncel fiyatı teyit etmeniz önerilir.
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