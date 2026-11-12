Protez koluyla keman çalan Japon kadın Guinness rekorunu kırdı

42 yaşındaki Japon Manami Ito, geçirdiği ağır trafik kazası sonucu sağ kolunu kaybetmesine rağmen tutkusundan vazgeçmedi. Uzun yıllar süren antrenmanlar ve özel bir protez yardımıyla sahnelere dönen Ito, protez kolla keman çalan dünyadaki ilk müzisyen olarak 2027 Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Manami, bu unvana 5 Ağustos 2012'de Japonya'nın Kobe şehrinde düzenlenen bir tıp konferansındaki performansından sonra layık görüldü.

Çocukluğundan beri keman çalmaya meraklı olan Ito, uzun yıllar bu sanatla uğraştı. Ancak 2004 yılında geçirdiği trafik kazası hayatını tamamen değiştirdi. Sağ kolunu kaybeden müzisyen, bir süreliğine tutkusundan uzak kalmak zorunda kaldı. Yine de ailesinin desteği ve özel olarak hazırlanan protez sayesinde müziğe geri dönmeye karar verdi.

Sahneye geri dönmek ve eski ustalığını kazanmak için Manami'nin birkaç yıllık çalışmaya ihtiyacı vardı. Keman yayını normal şekilde tellere bastıramadığı için daha ağır olan çello yayını kullanmaya başladı. Ayrıca yayın ağırlığını artırmak için üzerine ek bir taş da sabitliyor.

Müzisyen, sadece protez ile kemandan istenen sesi çıkarmanın mümkün olmadığını açıklıyor. Bu nedenle tellerin açısını değiştirmek ve ses seviyesini kontrol etmek için tüm vücudunun hareketlerinden faydalanıyor.

Manami, alışılmadık icra yöntemini şöyle açıklıyor: «Sol omzumdan arkaya geçirilen bir tel, sağ kürek kemiğimin hareketiyle çekiliyor. Protezin eklemlerinin hareketi ise ucuna sabitlenmiş yayı harekete geçiriyor.»

En dikkat çekici performanslarından biri Ağustos 2021'de gerçekleşti. Manami Ito, Tokyo'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde keman çalarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Bugün Japon müzisyen, sıra dışı icra tarzı ve azmiyle birçok kişiye örnek olmaya devam ediyor. Onun hikayesi, insanın kararlılığının ve sevdiği işe olan bağlılığının en zor engelleri bile aşmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.