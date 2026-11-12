Avrupa'da yeni savunma stratejisi: NATO askeri kaynaklarını nereye seferber ediyor?

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Avrupa'da yeni savunma stratejisi: NATO askeri kaynaklarını nereye seferber ediyor?

Kuzey Atlantik İttifakı (NATO), son yirmi yılın en kapsamlı ve köklü askeri planlama reformunu başlattı. Politico yayın organının ittifaktaki güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre, yeni sistem ve strateji tamamen Avrupa'da Rusya tarafından kaynaklanabilecek her türlü saldırganlığı doğrudan caydırmaya ve kararlı bir şekilde püskürtmeye odaklanıyor.

Eski konseptten vazgeçiş ve yeni savunma yönelimi

İttifakın uzun yıllardır uyguladığı önceki konseptinden resmen vazgeçtiği belirtiliyor. Söz konusu eski konsept, dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkabilecek yerel krizleri çözmeye yönelik görevler için askeri güçlerin aynı anda dünyanın farklı noktalarına konuşlandırılmasını öngörüyordu.

Artık bu yaklaşım değiştirilerek tüm mevcut askeri kaynaklar, ileri teknik araçlar ve stratejik planlama çalışmaları doğrudan Avrupa kıtasını koruma amacına seferber ediliyor.

NATO'nun yeni askeri reformunun parametreleri

Temel detaylar ve değişiklikler

Bilgi kaynağı

Politico yayın organı (ittifaktaki kaynaklara dayanarak)

Reformun temel amacı

Avrupa'da Rusya tarafından kaynaklanabilecek saldırganlığı caydırmak

Önceki yaklaşım

Farklı bölgelerdeki yerel kriz görevleri için güçlerin dağıtılması

Yeni stratejik yaklaşım

Tüm askeri kaynakları ve teknik donanımı tamamen Avrupa kıtasını korumaya seferber etmek

«Son on yıllardaki en büyük askeri-siyasi değişikliklerin arka planında ittifak, güçlerini tek bir merkeze — Avrupa'daki güvenliği sağlamaya yönlendiriyor».

Küresel güvenlik mimarisinde yeni bir aşama

Uzmanlara göre, NATO'nun bu denli keskin bir adım atması ve askeri potansiyelini tek bir senaryoya — Avrupa topraklarındaki büyük bir çatışmaya — uyarlaması, uluslararası arenadaki güç dengesini ve jeopolitik süreçleri ciddi şekilde etkileyecektir. Tüm karargahlar ve askeri birlikler, tam da bu yeni gereklilikler temelinde yeniden donatılmakta ve yüksek hazırlık durumuna getirilmektedir.

Sizce, NATO tarafından tüm askeri kaynakların Avrupa savunmasına seferber edilmesi bölgedeki güvenlik ve küresel istikrar üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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