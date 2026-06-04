“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi

·10.1K·Dunyo
“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi
Audio versiyasi

NASA rahbari Jared Ayzekman halokatga uchragan o‘zga sayyoraliklar kemalari yoki kelgindilar jasadlari haqida hujjatlar bilan tasdiqlangan biror ma’lumotga ega emasligini ma’lum qildi. Bu haqda u Vashingtonda o‘tgan CNBC CEO Council Summit forumida insoniyatning ehtimoliy o‘zga sayyoraliklar sivilizatsiyasi bilan aloqalari haqidagi savollarga javob berish chog‘ida gapirdi.

Ayzekmanning ta’kidlashicha, NASA AQSH hukumati tomonidan yashirib kelinayotgani haqida turli taxminlar bildirilayotgan noma’lum uchar jismlar halokatiga oid mashhur nazariyalarni tasdiqlaydigan dalillarga ega emas. Shu bilan birga, u kelib chiqishi va tabiati hozircha aniqlanmagan kosmik obyektlar haqida ma’lumotlar mavjudligini qayd etdi.

“AQSH prezidenti Donald Tramp bu tashabbusni butun hukumat miqyosida ilgari surmoqda. U barcha hujjatlarni to‘plab, mazkur mavzuga aloqador ma’lumotlarni jamoatchilikka taqdim etish tarafdori. Menimcha, bu juda yaxshi tashabbus. Ammo menda halokatga uchragan kemalar yoki o‘zga sayyoraliklar jasadlari haqida hech qanday ma’lumot yo‘q. Biroq noma’lum kosmik hodisalar bo‘yicha fayllar mavjud va biz ularni ochiq holda taqdim etmoqdamiz”, dedi Ayzekman.

Qayd etilishicha, o‘zga sayyoraliklar mavjudligi mavzusi Donald Trampning fevral oyidagi bayonotidan keyin yana keng muhokamalar markaziga qaytgan. O‘shanda u o‘zga sayyoraliklar, noma’lum anomal hodisalar va ushbu mavzudagi boshqa materiallarga oid hukumat hujjatlarini e’lon qilishni boshlashga va’da bergan edi.

Trampning aytishicha, bu vazifa bo‘yicha AQSH mudofaa vaziri Pit Hegset hamda tegishli idoralarga maxsus topshiriqlar berilgan.

Mutaxassislar fikricha, arxiv materiallarining ochilishi jamoatchilikka o‘nlab yillar davomida bahs va turli nazariyalarga sabab bo‘lib kelgan noma’lum uchar jismlar haqidagi avval maxfiy saqlangan ma’lumotlar bilan tanishish imkonini berishi mumkin.

NASAJared IsaacmanDonald TrumpPete HegsethCNBCWashington
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi – Zamin.uz, 04.06.2026