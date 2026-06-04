Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdi
Britaniya parlamenti a’zosi Jess Asato Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasiga qarshi sud da’vosi kiritdi. Uning ta’kidlashicha, kompaniyaning Grok sun’iy intellekt platformasi orqali uning soxta va axloqqa zid tasvirlari yaratilgan.
Asato Leyboristlar partiyasi deputati bo‘lib, Grok orqali yaratilgan bunday kontent minglab ayollar va bolalarga zarar yetkazganini aytmoqda.
Deputatning fikricha, bu holat tasodif yoki oddiy noto‘g‘ri foydalanish emas, balki platformani yaratganlar qabul qilgan qarorlar oqibati hisoblanadi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Asato 2026 yil yanvar oyida Grok faoliyatini tanqid qilganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda uning soxta rasmlari tarqalgan.
U London Oliy sudiga shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish qonunlarini buzish va shaxsiy hayot daxlsizligiga aralashish bo‘yicha da’vo kiritgan. xAI kompaniyasi hozircha ushbu da’vo yuzasidan rasmiy izoh bermagan.
…