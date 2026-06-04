Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdi

·42·Dunyo
Deputat Grok orqali soxta tasvirlari yaratilgani sababli Maskni sudga berdi
Audio versiyasi

Britaniya parlamenti a’zosi Jess Asato Ilon Maskka tegishli xAI kompaniyasiga qarshi sud da’vosi kiritdi. Uning ta’kidlashicha, kompaniyaning Grok sun’iy intellekt platformasi orqali uning soxta va axloqqa zid tasvirlari yaratilgan.

Asato Leyboristlar partiyasi deputati bo‘lib, Grok orqali yaratilgan bunday kontent minglab ayollar va bolalarga zarar yetkazganini aytmoqda.

Deputatning fikricha, bu holat tasodif yoki oddiy noto‘g‘ri foydalanish emas, balki platformani yaratganlar qabul qilgan qarorlar oqibati hisoblanadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Asato 2026 yil yanvar oyida Grok faoliyatini tanqid qilganidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda uning soxta rasmlari tarqalgan.

U London Oliy sudiga shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish qonunlarini buzish va shaxsiy hayot daxlsizligiga aralashish bo‘yicha da’vo kiritgan. xAI kompaniyasi hozircha ushbu da’vo yuzasidan rasmiy izoh bermagan.

Jess AsatoElon MuskxAIGrokLondon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi