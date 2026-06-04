Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdi
Audio versiyasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Hindistonlik 57 yoshli erkak noodatiy kolleksiyasi bilan Ginnes rekordlar kitobiga kirdi. U dunyoning 31 mamlakatidan jami 858 ta turli qog‘oz stakan to‘plagan.
Kolleksiyadagi stakanlar hajmi 5 ml dan 500 ml gacha bo‘lib, ularning har biri turli davlat va brendlarga tegishli. Erkakning aytishicha, bolalikdagi qiziquvchanligi yillar davomida katta ishtiyoqqa aylangan.
U avval ham samolyotga chiqish talonlari, ustara pichoqlari qadoqlari, qahva krujkalari va choy paketlari kabi buyumlarni yig‘ib kelganini aytgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u 2013 yilda ham 5986 ta telefon kartasidan iborat eng yirik kolleksiya egasi sifatida rekord o‘rnatgan edi.
…