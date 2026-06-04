Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildi

·268·Jamiyat
Toshkentda shifokorning talaba qizlarga qilgan uyatsiz harakatlari fosh etildi
Audio versiyasi

Toshkent shahri Olmazor tumanidagi xususiy klinikalardan birida ishlagan 32 yoshli urolog talaba qizlarga nisbatan jinsiy tegajog‘lik qilganlikda aybdor deb topildi.

Sud materiallariga ko‘ra, u amaliyot o‘tayotgan qizlardan biriga jinsiy aloqa qilishni taklif qilgan. Yana bir talabaga esa uylanish niyati borligini aytib, qoldirilgan darslari uchun ijobiy baho qo‘yib berishni va’da qilgan.

Sud jarayonida shifokor aybini qisman tan olgan. U birinchi qiz bilan bog‘liq ayblovlarni rad etgan, ikkinchi qizga nisbatan esa ko‘ngli borligini bildirgan.

Olmazor tuman sudi uni jinsiy tegajog‘lik moddasi bilan aybdor deb topib, 5 sutka ma’muriy qamoq jazosini tayinladi.

ToshkentOlmazor tumani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zangiota tumanida zamonaviy yangi yo‘l o‘tkazgich qurilishi boshlandiKecha, 18:11Namanganda 40 ming dollar pora olgan tergovchi va advokat ushlandiKecha, 18:00Baxmalda haydovchilik guvohnomasini pullamoqchi bo‘lgan mac’ullar ushlandiKecha, 17:56Samarqandda nufuzli xalqaro ekologik forum o‘z ishini boshladiKecha, 17:49Yuqori Chirchiqda 5 yoshli bola quduqqa tushib ketdiKecha, 11:33Toshkentning 5 ta tumandagi elektrdagi nosozlik metro harakatiga ham ta’sir qildiKecha, 09:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi