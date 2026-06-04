Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchi

·51·Sport
Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchi
Audio versiyasi

Atletiko Madrid bosh murabbiyi Diego Simeone hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Mason Greenwood nomzodini asosiy maqsad qilib belgiladi. Ispaniya grandi hujumda jiddiy oʻzgarishlarni rejalashtirmoqda va Simeone ingliz forvardini oʻz taktik tizimi uchun "mukammal hujumchi" deb hisoblamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Greenwood oʻtgan mavsumda Xetafe safida ijara asosida toʻp surib, La Liga sharoitiga moslasha olishini isbotlagan edi. Hozirda Pari Sen-Jermen va boshqa grandlar bilan raqobatlashayotgan Marsel safida porlayotgan 24 yoshli futbolchi, oʻzining tezkorligi va yakunlovchi zarbalari bilan Atletiko Madrid murabbiylar shtabini hayratda qoldirishda davom etmoqda.

Marsel klubi oʻz yulduzini osonlikcha qoʻyib yubormoqchi emas. Xabarlarga koʻra, Fransiya klubi barcha musobaqalarda 26 ta gol va 11 ta assist qayd etgan futbolchi uchun 100 million yevro miqdorida narx belgilagan. Marsel sport direktori Gregory Lorenzi agar manfaatli taklif tushsa, uni koʻrib chiqishga tayyor ekanliklarini bildirgan.

Ushbu transferning amalga oshishi koʻp jihatdan Julian Alvarez taqdiriga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Garchi Atletiko Madrid rahbariyati argentinalik hujumchining Barselona klubiga oʻtishi haqidagi xabarlarni rad etayotgan boʻlsa-da, agar Alvarez boʻyicha yirik taklif tushsa, tushgan mablagʻ Greenwood transferiga yoʻnaltirilishi mumkin.

Hozircha 100 million yevrolik narx Atletiko Madrid uchun asosiy toʻsiq boʻlib turibdi. Biroq Simeone hujum chizigʻida yangi qon kerakligini taʼkidlamoqda va Mason Greenwood transferi yozgi oynaning eng shov-shuvli kelishuvlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

Diego SimoneMeyson GrinvudAtletiko MadridMarselXulian Alvares
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi