Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildi

·90·Dunyo
Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildi
Audio versiyasi

Bagama orollarida arxeologlar haqiqiy “Karib dengizi qaroqchilari”ga oid kemalar qoldiqlarini topdi. The Guardian ma’lumotiga ko‘ra, topilmalar XVII–XVIII asrlarda qaroqchilarning asosiy boshpanasi bo‘lgan Nassau bandargohi hududida aniqlangan.

Tadqiqotchilar dengiz tubidan jami oltita cho‘kkan kema qoldiqlarini topgan. Ulardan uchtasi “qaroqchilikning oltin davri” bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Arxeologlar kemaning yongan korpusi, to‘p, mushket o‘qlari, aylanuvchi qurollar va boshqa tarixiy buyumlarni suv ostidan olib chiqqan.

Taxminlarga ko‘ra, topilgan kemalardan biri afsonaviy qaroqchi Genri Everiga tegishli bo‘lishi ehtimol. Olimlar qaroqchilar izlarni yashirish maqsadida qo‘lga kiritilgan kemalarni ataylab yoqib yuborgan bo‘lishi mumkinligini aytmoqda.

Baham orollariNassauThe GuardianGʻenri Everi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi