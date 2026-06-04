Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdi

·3.7K·Madaniyat
Jaloliddin Ahmadaliyev “Qo‘qonlik” konsertida boshlovchisiz qo‘shiq kuylab muxlislarini hayron qoldirdi
Audio versiyasi

Taniqli estrada xonandasi Jaloliddin Ahmadaliyev 28–31 may kunlari “Xalqlar do‘stligi” san’at saroyida “Qo‘qonlik” nomli navbatdagi yakkaxon konsert dasturini taqdim etdi. To‘rt kun davom etgan konsert muxlislar tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

San’atkor bu gal ham o‘z an’anasiga sodiq qolib, asosiy e’tiborni jonli ijroga qaratdi. Dastur davomida Jaloliddin Ahmadaliyev jami 37 ta taronani ijro etdi. Ularning aksariyati muxlislar orasida mashhur bo‘lgan xit qo‘shiqlar bo‘lsa, ayrimlari ilk bor taqdim etildi.

Konsertning yana bir e’tiborga molik jihati shundaki, dasturda boshlovchi ham, duet chiqishlar ham bo‘lmadi. Salkam uch soat davomida xonanda sahnada yolg‘iz ijro qildi. Faqatgina libos almashtirish vaqtlarida uning shogirdlari tomoshabinlar uchun chiqishlar namoyish etdi.

“Bu yil konsertda boshlovchi yo‘q. Boshidan oxirigacha faqat o‘zim qo‘shiq aytyapman. Charchab qolmasligim uchun dasturni to‘rt kun qildik. Repertuar shakllantirish jarayonida juda qiynaldik. Qo‘shiqlarimning ko‘pini xalqimiz sevib tinglagani sababli jami 37 ta tarona ijro etishimga to‘g‘ri keldi”, — dedi Jaloliddin Ahmadaliyev.

https://www.instagram.com/reel/DY6ePM3I4Qm/

Jaloliddin AhmadaliyevQo'qonXalqlar do'stligi saroyi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Kecha, 17:51Malayziyada maymunlar Chechenkani “qamalga oldi” (video)Kecha, 17:26Ulug‘bek Qodirov qozoq tilida yangi xitni kuyladiKecha, 15:44Lil Xuramov soch rangini o‘zgartirish sababini oshkor qildiKecha, 13:28Rayhonning 25 yil deganda metroga tushgani tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdiKecha, 12:48Sevinch Ismoilova “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandiKecha, 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)