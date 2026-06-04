BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladi

·199·Dunyo
BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladi
Audio versiyasi

BMTning Meteorologiya agentligi yaqin oylarda butun dunyo bo‘ylab harorat oshishi va ob-havo sharoitlari keskin o‘zgarishiga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan kuchli El-Nino hodisasi haqida ogohlantirdi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, ushbu tabiiy hodisa Markaziy Osiyoda kuchli yog‘ingarchiliklarga olib kelishi mumkin.

El-Nino Tinch okeanida doimiy shamollarning kuchsizlanishi natijasida yuzaga keladi. Bu okeanning markaziy va sharqiy qismlarida issiqlik to‘planishiga sabab bo‘lib, dunyo bo‘ylab ob-havo jarayonlariga ta’sir ko‘rsatadi.

Jahon meteorologiya tashkiloti ma’lumotiga ko‘ra, okeandagi iliq suvlar El-Ninoning rivojlanishini kuchaytirmoqda. Tashkilot iyun-avgust oylarida ko‘plab hududlarda harorat me’yordan yuqori bo‘lishini prognoz qilgan. Hodisa noyabr oyigacha davom etishi mumkin.

Mutaxassislar fikricha, El-Nino Markaziy Osiyo, AQSH janubi va Afrikaning ayrim hududlarida yog‘ingarchiliklarni ko‘paytirishi mumkin. Shu bilan birga, Avstraliya, Indoneziya va Janubiy Osiyoning bir qismida qurg‘oqchilik xavfi ortishi kutilmoqda.

BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish ushbu jarayonlarni iqlim sohasidagi jiddiy ogohlantirish deb baholab, mamlakatlarni qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tishni tezlashtirishga chaqirdi.

BMTEl-NinyoMarkaziy OsiyoReutersAntoni Guterriş
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi